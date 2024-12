Evento gratuito no Recife promove bate-papo sobre metas para 2025 e frustrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Último encontro do grupo "Livro, Café e Psicologia" na Livraria do Jardim, discute como lidar com frustrações e reorganizar planos para o próximo ano

Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas revisitam suas metas e planos, confrontando o que foi ou não realizado.

A Livraria do Jardim promove neste sábado (28), às 10h, o evento “Livro, Café e Psicologia”, com o tema “O peso das metas não cumpridas e a reorganização do caminho”.

O encontro gratuito visa oferecer um espaço de troca e aprendizado, voltado à superação de frustrações e ao planejamento de 2025.

A proposta é refletir sobre a importância de reavaliar as metas traçadas, entendendo que reorganizá-las não é apenas ajustar objetivos, mas um passo necessário para atingir resultados de maneira mais assertiva e equilibrada.

Por que reorganizar as metas é importante?

Ao longo de 2024, muitas metas podem ter ficado pelo caminho, gerando sentimentos como frustração e insatisfação.

Segundo os especialistas, essa experiência é comum e pode ser transformada em aprendizado. “Reavaliar os objetivos permite que a gente ajuste expectativas e descubra o que realmente importa”, afirmam os organizadores.

O evento abordará como mudanças nas prioridades durante o ano podem exigir ajustes na forma como encaramos os desafios e planejamos o futuro.

A reorganização, destacam os especialistas, é essencial para alinhar aspectos emocionais, físicos e intelectuais, criando uma base mais sólida para o desenvolvimento pessoal.

Espaço para compartilhar experiências

Além de discussões práticas e reflexivas, o bate-papo proporcionará aos participantes a oportunidade de compartilhar vivências, aprendendo com histórias e estratégias de outros.

Esse momento de troca será enriquecido por dicas práticas para planejar o próximo ano com mais clareza e propósito.

Como participar?

O evento é aberto ao público e gratuito, mas requer inscrição prévia pelo Sympla.

O link para inscrição está disponível na bio do Instagram oficial da Livraria do Jardim. No perfil, os interessados encontram informações sobre outros eventos, dicas literárias e novidades.

Serviço

Evento: Livro, Café e Psicologia



Tema: O Peso das Metas Não Cumpridas e a Reorganização do Caminho



Data: 28 de dezembro de 2024



Hora: 10h



Local: Livraria do Jardim – Av. Manoel Borba, 292, bairro da Boa Vista



Entrada: Gratuita

