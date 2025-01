Praticar exercícios físicos pode reduzir em até 36% o risco de doenças cardíacas, aponta especialista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Manter o corpo em movimento é fundamental para a saúde e a qualidade de vida, especialmente quando se trata da saúde do coração.

Estudo coordenado pela Universidade de Harvard indica que a prática regular de exercícios físicos pode reduzir em até 36% o risco de morte por doenças cardiovasculares, dependendo da intensidade e da frequência. Isso reforça o impacto direto do condicionamento físico na prevenção de doenças e na longevidade.

A médica cardiologista Amanda Gonzales, especialista do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, coordenado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, explica a diferença entre atividades físicas e exercícios estruturados.

Atividades físicas englobam tarefas cotidianas, como caminhar até o mercado ou limpar a casa, que já trazem benefícios à saúde. Já os exercícios físicos são práticas organizadas, com volume e intensidade definidos, sendo indispensáveis para potencializar os ganhos para o corpo e o coração.

Exercícios físicos adaptados para cada perfil

Amanda enfatiza que a escolha dos exercícios deve ser personalizada, considerando as características e condições de cada indivíduo.

“Uma gestante, por exemplo, pode realizar exercícios aeróbicos para controle da pressão arterial e da glicose e exercícios de fortalecimento da pelve para ajudar na hora do parto. Já idosos precisam manter a massa muscular para reduzir o risco de queda. Para isso, devem praticar exercícios de fortalecimento muscular e de equilíbrio, além dos aeróbicos”, detalha.

Exercícios aeróbicos são os mais indicados para a saúde cardiovascular. A recomendação geral é de pelo menos 150 minutos semanais, distribuídos ao longo dos dias.

Dentre os principais exemplos de exercícios aeróbicos que podem ser realizados no dia a dia, estão:

Caminhada ou corrida

Natação

Dança

Bicicleta

Além disso, Amanda destaca a importância de combinar aeróbicos com exercícios de fortalecimento muscular, que também contribuem para a saúde do coração e preservação da força física.

Cuidados essenciais para cardiopatas

Para pessoas com cardiopatias, como insuficiência cardíaca, a prática de exercícios deve ser encarada como um tratamento, com orientação médica.

“A avaliação médica também é fundamental para pessoas que possuem outros fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo ou histórico familiar de infarto ou derrame e desejam iniciar uma rotina de exercícios”, acrescenta a cardiologista.

Por fim, a especialista reforça que a prática de exercícios pode ser feita em casa, ao ar livre ou na academia.

“Além da prática de exercícios, existem diversos outros fatores que afetam a saúde do coração e devem ser considerados, como a cessação do tabagismo e do álcool, gerenciamento do estresse, controle do peso, melhora da qualidade do sono e, claro, o uso correto das medicações", explica.

"Com todos esses cuidados combinados, não só a saúde do coração estará em dia como a prevenção a outras doenças também", completa.