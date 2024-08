Exercícios físicos diminuem impactos do envelhecimento em mulheres segundo estudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa da Universidade do Paraná destaca a prática de exercícios físicos como ferramenta para mitigar os impactos do envelhecimento em mulheres.

O envelhecimento é um processo natural que afeta a todos, mas seus impactos podem ser minimizados, principalmente em mulheres, por meio da prática regular de exercícios físicos.

Diversos estudos têm demonstrado que a atividade física é uma das estratégias mais eficazes para combater os efeitos adversos que o envelhecimento traz ao corpo e à mente.

Com a expectativa de vida aumentando, torna-se cada vez mais relevante compreender como os exercícios podem contribuir para uma velhice mais saudável e ativa.

O que diz o estudo da Universidade Estadual do Paraná?

Um estudo recente conduzido pelo professor Matheus Amarante do Nascimento, do curso de Educação Física da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), lançou luz sobre os benefícios que os exercícios físicos oferecem a mulheres entre 50 e 70 anos.

De acordo com informações do Governo Estadual do Paraná, a pesquisa avaliou mulheres voluntárias de 50 a 70 anos, revelou resultados promissores para a saúde nessa fase da vida.

As participantes que seguiram um programa de exercícios físicos apresentaram um ganho significativo de massa muscular, uma redução notável na gordura corporal e uma diminuição na pressão arterial.

Esses indicadores são fundamentais para a manutenção da saúde e qualidade de vida durante o envelhecimento, sugerindo que a prática regular de exercícios pode retardar ou até reverter alguns dos efeitos típicos da idade.

Benefícios da atividade física segundo a OMS



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atividade física é crucial nessa faixa etária, pois contribui para a redução da mortalidade por doenças cardiovasculares e diminui a incidência de hipertensão, diabetes tipo 2 e alguns tipos de cânceres.

Além dos benefícios físicos, a prática regular de exercícios também promove uma melhora significativa no sono, na saúde mental e cognitiva, e reduz os sintomas de ansiedade e depressão.

Esses aspectos são vitais para garantir que o envelhecimento seja um processo mais saudável e menos debilitante.

O impacto do envelhecimento no corpo feminino

O professor Matheus Amarante do Nascimento explica que o envelhecimento causa modificações no sistema biológico humano que podem impactar diretamente a qualidade de vida das mulheres.

“As reduções na força e massa muscular, no equilíbrio, na agilidade, coordenação e flexibilidade, assim como os aumentos na quantidade de gordura corporal, pressão arterial, glicemia e colesterol podem prejudicar o cotidiano da mulher durante o envelhecimento”, afirma o pesquisador.

Esses fatores não apenas afetam a saúde física, mas também podem influenciar o bem-estar emocional e social, destacando a importância de uma abordagem preventiva por meio dos exercícios físicos.

