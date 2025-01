ANS inclui novo tratamento para hidradenite supurativa na cobertura obrigatória dos planos de saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova terapia oferece esperança a pacientes com hidradenite supurativa moderada a grave, melhorando o acesso ao controle da condição crônica.

A mais recente atualização do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) trouxe uma conquista importante para pacientes com hidradenite supurativa (HS): a inclusão do secuquinumabe como tratamento obrigatório na rede privada de saúde.

A decisão foi oficializada em dezembro de 2024, após uma consulta pública realizada em outubro, que reuniu mais de dois mil depoimentos de pacientes, médicos e cuidadores.

Produzido pela Novartis, o secuquinumabe é indicado para adultos diagnosticados com HS moderada a grave que não respondem adequadamente aos tratamentos convencionais. A terapia biológica atua bloqueando a ação da proteína inflamatória IL-17A, um dos principais fatores associados ao desenvolvimento da doença.

“A incorporação do secuquinumabe na cobertura obrigatória da rede privada de saúde é uma conquista para os pacientes com hidradenite supurativa,” afirmou a executiva Bianca Cormanich, diretora de imunologia da Novartis Brasil.

“À medida que ampliamos as alternativas de tratamento no sistema de saúde, aumentamos as chances de garantir acesso aos pacientes, possibilitando o controle dos sintomas e, consequentemente, a manutenção de sua qualidade de vida.”

O que é a hidradenite supurativa?

A hidradenite supurativa (HS) é uma doença dermatológica crônica, inflamatória e debilitante, que afeta cerca de 0,4% da população brasileira – aproximadamente 850 mil pessoas.

A condição é marcada por episódios de inflamação nos folículos pilosos (pequena estrutura localizada na pele, responsável pela produção e crescimento dos cabelos), causando o surgimento de nódulos dolorosos sob a pele, que frequentemente evoluem para abscessos, fístulas (túneis) e feridas com pus e mau odor.

Os sintomas geralmente aparecem em regiões como axilas, virilha, nádegas e mamas, prejudicando o funcionamento físico e impactando a saúde mental dos pacientes. Além disso, as lesões podem dificultar tarefas simples do cotidiano e causar isolamento social.

Principais sintomas e desafios do diagnóstico

Os principais sinais da hidradenite supurativa incluem:

Nódulos dolorosos que podem evoluir para abscessos;

Formação de túneis sob a pele (fístulas);

Lesões com mau odor, devido ao acúmulo de pus.

O diagnóstico da HS é um grande desafio. Muitos pacientes podem levar até 10 anos para receber a identificação correta da doença, já que seus sintomas são frequentemente confundidos com furúnculos, acne, cistos ou abscessos comuns.

A identificação precisa é feita por meio de avaliação clínica, considerando o histórico de recorrência das lesões e suas localizações características. Exames complementares, como biópsias, podem ser utilizados para excluir outras condições dermatológicas.