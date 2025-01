Recife tem novo centro para pessoas neurodivergentes; serviço tem capacidade para 3.636 atendimentos mensais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Recife entregou, nesta segunda-feira (13), a requalificação e ampliação de um Centro Especializado em Reabilitação (CER). Com isso, foi inaugurado mais um Centro TEA – Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) voltado a pessoas neurodivergentes na capital pernambucana. O serviço fica na Policlínica Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, Zona Oeste.

A gestão municipal garante que, com nova estrutura e ambientes (frutos de um investimento de R$ 790 mil da Secretaria de Saúde do Recife), será possível ampliar em 145% a capacidade anterior, saindo de 1.485 mil atendimentos por mês para 3.636. Podem ser beneficiadas pessoas de todas as idades neurodivergentes.

A neurodivergência é uma condição em que o funcionamento cerebral difere significativamente do que é considerado típico ou neurotipicamente esperado. Fazem parte dessa abordagem o autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e a dislexia, além de outras condições. Pela neurodivergência, não há uma norma única para a função cerebral, pois são incluídas todas as formas de cognição.

O acesso aos serviços no Recife é realizado por meio de encaminhamento das unidades de atenção básica, via Central de Regulação do município.

No CER Centro TEA/NDI Lessa de Andrade, agora são 11 consultórios (antes eram apenas seis) - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

"Tudo está completamente requalificado. É muito bom ter um equipamento de qualidade que atenda a todos, prioritariamente às crianças, que cuide das pessoas com transtorno de espectro autista (TEA) e síndrome de Down", afirmou o prefeito João Campos.

No CER Centro TEA/NDI Lessa de Andrade, são 11 consultórios (antes eram apenas seis); uma sala de integração sensorial; dois ginásios de fisioterapia (sendo um adulto e um infantil); duas salas de atividades em grupo (adulta e infantil); uma sala de treino de atividades da vida diária (ADV); um fraldário e quatro banheiros (dois deles para pessoas com deficiência).

Para garantir o pleno funcionamento do Centro TEA/NDI, houve ainda a ampliação de 30% nas equipes. Agora, são 30 profissionais (antes, eram 23). O serviço passará a contar, de forma exclusiva, com um psiquiatra infantil e um neuropediatra. Haverá também suporte em psicologia (este extensivo aos cuidadores), terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, serviço social e foonoaudiolgia.

Além disso, o horário de funcionamento, que era das 7h30 às 16h, seguirá até as 19h, de segunda a sexta-feira.

"A ampliação do acesso ao diagnóstico e terapias, especialmente para as pessoas com necessidade de reabilitação intelectual, é uma prioridade para a Prefeitura do Recife. Com esse novo Centro TEA, a capacidade de atendimento da rede de saúde aumenta, o que contribui para o desenvolvimento das habilidades cognitivas e sociais dos pacientes", destacou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Outras unidades

Além do Centro TEA do Lessa de Andrade, já estão em funcionamento os centros da UPAE Arruda, UPAE Mustardinha e UPAE Ibura.

A prefeitura promete entregar ainda outras unidades na Policlínica Albert Sabin (Tamarineira), na Imbiribeira (Comunidade do Bem) e no Centro de Reabilitação Antônio Nogueira (Boa Vista) – este último será o maior da rede, com capacidade para até 4.560 atendimentos mensais, fruto de um investimento de R$ 3,5 milhões.