Chuvas no Grande Recife impactam doações de sangue e deixam hemocentros em alerta

No GSH Banco de Sangue Hemato, estoque sanguíneo está 50% abaixo do nível ideal. Chuvas intensas se juntam a viroses e agravam situação

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta semana levaram a um impacto direto nos estoques de sangue do GSH Banco de Sangue Hemato, localizado na Boa Vista, área central da capital pernambucana. Os alagamentos dificultaram a locomoção até o posto de coleta.

"Ao longo desta semana, as doações caíram 80%. É um índice abaixo do necessário para manter nossos estoques em níveis seguros", afirma a coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue, Ana Luiza Araújo.

A situação preocupante se junta a um cenário já crítico das festividades pré-carnavalescas, quando é comum muitas pessoas se distraírem com a folia e se esquecerem da doação de sangue.

Ainda há um outro ponto nesta temporada de chuvas: as doenças respiratórias e as viroses sazonais (a exemplo da covid-19 e da dengue), que deixam muitos potenciais doadores temporariamente inaptos a realizar a doação.

Esses fatores, aliados à temporada de fortes chuvas e às festas carnavalescas, geram uma queda no número de doações, o que pode ter consequências graves para os pacientes em tratamento nos hospitais e que precisam de hemocomponentes para se recuperarem.

A coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue, Ana Luiza Araújo, ressalta a importância de uma mobilização geral da população para reverter esse quadro. "Contamos com a solidariedade da população do Recife neste momento crítico. Cada doação é valiosa e pode ajudar a equilibrar nossos estoques, salvando muitas vidas", destaca.

Atualmente o GSH Banco de Sangue Hemato enfrenta um déficit de 50% nos estoques sanguíneos. "A tendência é de que haja uma queda maior, à medida que o Carnaval se aproxima, devido ao feriado prolongado. Além da demanda regular, o aumento de acidentes típicos da época eleva a necessidade de transfusões",, explica Ana Luiza.

É importante que a população compreenda a importância de realizar a doação de sangue. Todos os tipos sanguíneos são essenciais, mas há uma necessidade urgente de doadores dos tipos O negativo e A negativo.

Vale lembrar que mesmo quem não sabe seu tipo sanguíneo pode e deve doar, pois o exame para checar o fator Rh é realizado logo após a doação.



Hemope lança campanha de doação de sangue para o Carnaval 2025

A Fundação Hemope está com a Campanha de Carnaval e convoca a população a reforçar os estoques de sangue em preparação para o período carnavalesco. A mobilização tem como objetivo assegurar um estoque adequado para atender à maior demanda por sangue, especialmente devido a acidentes e emergências que são mais comuns nesta época.

"A proposta da campanha é garantir que o Hemope esteja bem abastecido antes do período carnavalesco, a fim de garantir a segurança de todos que precisam de sangue. É uma iniciativa linda, que une solidariedade e alegria, para que possamos ter um Carnaval ainda mais seguro", afirma a presidente do Hemope, Raquel Santana.

A ação, que se estenderá até o dia 28 de fevereiro, tem como objetivo aumentar o número de doações em cerca de 10%, garantindo a recuperação do estoque de sangue. A expectativa é contar com 100 doadores a mais, o que será fundamental para atender à demanda transfusional das unidades hospitalares em todo o estado.

Para doar, é preciso:

• Ter boa saúde

• Ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope)

• Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais

• Pesar mais de 50 kg

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas)

• Estar alimentado e portar documento original com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; e Carteira de Trabalho e Previdência Social)

Onde doar?

No GSH Banco de Sangue Hemato, o atendimento é diário, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7h às 18h, na Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista, no Centro do Recife. Os telefones são 81 3972-4050 e WhatsApp: 81 98107-0076.

Hemope: Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, Zona Norte do Recife. Horário para doação: segunda a sábado (inclusive feriados), das 7h15 às 18h30. Disque Doação: 0800 0811535.