No Real Hospital Português, homenagem a Alberto Ferreira da Costa marca visita do presidente de Portugal ao Recife

Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou homenagem a Seu Alberto, ex-provedor do hospital. Evento marca início de celebrações dos 170 anos do RHP, em 2025

Autoridades políticas, gestores públicos, empresários e profissionais de saúde receberam, na manhã desta segunda-feira (17), o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Real Hospital Português (RHP), no bairro de Paissandu, área central do Recife. Ele chegou ao Brasil, no domingo (16), para uma visita de estado, acompanhado do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e de uma delegação de cerca de 10 ministros.

No RHP, o presidente acompanhou uma homenagem ao ex-provedor do hospital Alberto Ferreira da Costa (Seu Alberto), que morreu em outubro de 2024 por complicações de um câncer.

Na instituição, foi descerrada uma placa em homenagem a Seu Alberto, com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa; Alberto Ferreira da Costa Júnior (filho de Seu Alberto); a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; e o prefeito do Recife, João Campos.

Estava previsto que a comitiva presidencial, acompanhada pelas equipes do governo do Estado e da Prefeitura do Recife, visitaria o setor de Oncologia do Real Hospital Português. Mas o tempo apertado da agenda não permitiu a passagem por um dos mais novos e modernos setores da instituição.

A visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com a homenagem a Seu Alberto, dá a largada para as celebrações dos 170 anos de fundação do RHP, em 2025. Fundador da construtora Rio Ave, Seu Alberto era português e, desde os 15 anos de idade, morava na capital pernambucana.

Ao lado do presidente, Raquel Lyra enalteceu as semelhanças entre Pernambuco e Portugal. "Somos Estados irmãos, o Estado brasileiro com o Estado português. Pernambuco tem profundas relações comerciais, sobretudo afetivas e culturais, com o povo português", disse a governadora.

Em seu discurso, o prefeito João Campos ressaltou a parceria da rede de saúde municipal com o Real Hospital Português. "Foi justamente aqui que realizamos uma parcela significativa de mutirões, de consultas e demais procedimentos para acabar com filas que penalizavam quem buscava esse tipo de serviço. E essas parcerias só vão aumentar. Tenho certeza de que a sua condução (do filho) seguirá os passos e os ensinamentos deixados pelo doutor Alberto Feira da Costa."

Na ocasião, o prefeito recordou que entregou, em abril de 2023, a mais alta comenda da cidade do Recife a Seu Alberto: a medalha do Mérito Capibaribe, por reconhecer em vida a importância, o legado e a dedicação do ex-provedor à capital pernambucana.

"A gente não escolhe onde nasce, mas a gente pode escolher onde cresce, onde constrói a família, e Seu Alberto escolheu o nosso Recife. Então, viva seu Alberto e muito feliz de estar recebendo o presidente Marcelo no dia de hoje, que eu sei que tem uma grande relação com meu pai e que a gente pode reviver isso no dia de hoje", disse João Campos.