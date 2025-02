UNICEF e Ministério da Saúde lançam manual para agentes indígenas de saneamento na Amazônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena, lançou o Manual de Orientação para Agentes Indígenas de Saneamento (AISANs).

A publicação, dividida em dois volumes, foi desenvolvida pelo Programa de Água, Saneamento e Higiene (WASH) do UNICEF, em colaboração com o Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena (DEAMB/SESAI) e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O objetivo é fortalecer as ações de saneamento e higiene nas aldeias da região amazônica, fornecendo conhecimento técnico e prático aos agentes comunitários.

Conteúdo do manual

O manual foi criado com linguagem acessível e ilustrações didáticas, voltado especificamente para os AISANs, profissionais fundamentais para garantir a saúde e o bem-estar das comunidades indígenas.

O Volume I aborda boas práticas para o tratamento da água e medidas de higiene no nível domiciliar, incluindo processos como filtragem da água, uso correto do hipoclorito de sódio 2,5% e a importância da lavagem das mãos para prevenir doenças.

Já o Volume II foca na operação e manutenção de sistemas coletivos de abastecimento de água, como filtros, cloradores e captação de água da chuva.

O material também detalha procedimentos para a limpeza de caixas d’água, oferecendo informações práticas para garantir o acesso à água potável nas aldeias.

Contexto da saúde indígena

A criação do manual surge em um momento crítico para a saúde indígena, especialmente após a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) no território Yanomami, em janeiro de 2023.

“Desde então, foi-se observando a necessidade de atuar com medidas mais estruturantes, e uma delas foi a qualificação dos AISAN”, explica Bruno Cantarella de Almeida, Diretor do DEAMB.

“É consenso, portanto, que o bom desempenho desse profissional é crucial para se manter as infraestruturas de abastecimento de água em bom funcionamento e, assim, garantir melhores condições de saúde à população beneficiada”, ressalta.

Para Gabriel Maraslis, oficial de WASH do UNICEF, o manual representa um avanço significativo na capacitação dos agentes indígenas.

“O material é uma ferramenta essencial para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) da Amazônia, auxiliando na capacitação dos AISANs e no fortalecimento do conhecimento sobre assuntos relacionados ao saneamento básico nas comunidades indígenas”, afirma.

“O Manual foi desenvolvido para fornecer conhecimento técnico alinhado às diretrizes da SESAI e adaptado ao contexto da região amazônica e sistemas de acesso à água dessa região”, completa.

Disponibilidade

Os dois volumes do manual estão disponíveis gratuitamente nos sites oficiais do UNICEF Brasil e da SESAI.

Embora tenha sido desenvolvido para a realidade da Amazônia brasileira, o conteúdo pode ser adaptado para outras regiões com contextos semelhantes.