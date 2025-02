Às vésperas do Carnaval, Pernambuco se prepara para enfrentar aumento de doenças respiratórias em crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No período entre o outono e o inverno, historicamente há uma intensificação circulação dos vírus respiratórios no Estado de Pernambuco

Em Pernambuco, a sazonalidade dos vírus respiratórios normalmente ocorre de março a agosto e acomete principalmente crianças. A bronquiolite é a principal preocupação das famílias e pediatras nesse período, pois é a responsável pela maior parte das internações, com maior frequência em menores de 2 anos.

Infecção viral que acomete a parte mais delicada do pulmão dos bebês (os bronquíolos: eles são a continuidade dos brônquios, que distribuem o ar para dentro dos pulmões), a bronquiolite aguda é, na maior parte das vezes, causada pelos vírus respiratórios. O principal deles o vírus sincicial respiratório (VSR).

Para evitar superlotação e fila por vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) como nos anos anteriores, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) publicou, nesta terça-feira (18), o Plano de Contingência para Doenças Respiratórias na Infância 2025. A meta é reforçar o atendimento da rede pública para o enfrentamento a doenças respiratórias e suas complicações em crianças.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Coordenação Geral da SES-PE, Anderson Oliveira, diz que o Estado se prepara para abrir, de forma escalonada, mais leitos do que em 2024. "Foram 445 vagas no ano passado, juntando UTI e enfermaria. Para este ano, devemos superar este número e ofertar mais leitos à medida em que a Vigilância em Saúde sinalizar a necessidade. Queremos passar por esta sazonalidade sem tanta pressão", afirma Anderson.

De acordo com a pasta, o plano prevê a ampliação da capacidade de atendimento, a integração entre diferentes níveis de atenção à saúde e a implementação de protocolos padronizados para assegurar respostas eficazes às demandas da população. Entre as ações, destacam-se o reforço nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o monitoramento contínuo de solicitações por leitos e a intensificação das ações de imunização.

Especificamente em Pernambuco, o período sazonal ocorre entre março e agosto. Esse fenômeno está relacionado a diversos fatores, como condições climáticas, alta umidade e mutações virais, além da maior exposição das crianças a ambientes fechados, como creches e escolas, o que contribui para o aumento da transmissibilidade dos vírus.

Esses fatores favorecem a disseminação de vírus respiratórios, como Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus e Influenza, elevando o risco de evolução para casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG) e internações, especialmente entre populações vulneráveis, como idosos e crianças menores de 5 anos.

Para a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti, o melhor caminho é a prevenção. “O Plano de Contingência, que agora será implementado de forma permanente, é uma medida de responsabilidade para garantir a preparação da rede de saúde diante do aumento de casos. É fundamental que os pais mantenham a caderneta de vacinação em dia, assegurem a higiene das mãos, usem máscaras quando necessário e evitem levar crianças gripadas para a escola. Além disso, proteger bebês menores de 6 meses da exposição a locais públicos é essencial para preservar a saúde infantil e das futuras gerações”, alertou.

As doenças respiratórias representam uma das principais causas de internação e mortalidade em crianças, especialmente em grupos vulneráveis. Durante os meses de baixa circulação viral (setembro a fevereiro), a SES-PE mantém foco no monitoramento e na preparação. Já no período sazonal (março a agosto), a prioridade é aumentar a capacidade de resposta, com reforço em leitos de UTI e ações educativas para prevenir o contágio.

NÍVEIS DE RESPOSTA

O Plano de Contingência da Sazonalidade prevê quatro níveis de resposta em saúde, a partir da identificação das ameaças. Os níveis vão de 0 a III. O primeiro deles inicia-se com o monitoramento de eventos e taxas de solicitação e ocupação de leitos. O seguinte - no caso, o nível I - é o de alerta e preparação, a partir da identificação da ocorrência de eventos de interesse em saúde pública e que podem vir a se tornar uma emergência em saúde pública.

A resposta II será acionada quando identificado certo nível de sobrecarga na rede de atenção; e o III quando uma situação de emergência estiver estabelecida, que provoque impacto nas diferentes esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), exigindo amplas resoluções.

Além disso, o Plano inclui ações de conscientização voltadas à sociedade. Para mobilização da sociedade quanto à importância da prevenção contra os vírus respiratórios, a Secretaria Estadual de Saúde irá aproximar a temática da população, por meio de campanha composta por peças gráficas e digitais.