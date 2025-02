Cílios de LED no Carnaval: oftalmologista alerta para riscos à saúde ocular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a folia, a hidratação e a proteção da pele são preocupações comuns mas os olhos também precisam de cuidados específicos, especialmente porque a busca por novas tendências se intensifica.

O uso inadequado de maquiagem, a exposição prolongada ao sol e o contato com glitter podem provocar irritações e infecções oculares.

Neste ano, os cílios de LED tem ganhado popularidade Apesar do efeito chamativo e do visual moderno, eles podem representar riscos à visão, especialmente em meio às aglomerações da festa.

Oftalmologista recomenda evitar o uso dos cílios de LED

A oftalmologista Catarina Ventura, do Instituto de Olhos Fernando Ventura (IOFV), faz um alerta sobre o uso dos cílios de LED e recomenda cautela para evitar complicações.

“Tem que ter cuidado com possíveis alergias e riscos de infecção. É necessário ter atenção com a higiene da pele e do aparelho. Quem tem blefarite recorrente, que é a infecção das margens das pálpebras, tem de evitar o produto”, alertou Catarina Ventura.

O que são os cílios de LED?

Apesar do nome, o acessório não é exatamente um cílio postiço. Trata-se de uma fita de LED colada nas pálpebras, próxima à linha dos cílios, que pisca em diferentes cores e conta com luzes intensas. O item funciona com bateria e pode durar até quatro horas seguidas.

Segundo Catarina Ventura, o risco de acidentes e infecções é alto, especialmente em ambientes movimentados como o Carnaval.

“Até a forma de manusear o cílio pode causar um trauma. No meio do empurra-empurra do Carnaval, o objeto pode entrar nos olhos e gerar um problema mais grave. Também vale destacar que esse material não deve ser compartilhado com outra pessoa. Por fim, não durma com esse LED ao fim da festa”, acrescentou.

Cuidados com os olhos no Carnaval

Além do alerta sobre os cílios de LED, a especialista destaca outras precauções importantes para manter a saúde ocular durante a folia:

Atenção com as pomadas capilares – podem escorrer para os olhos e causar irritação;



Evite glitter e purpurina próximo aos olhos – partículas podem arranhar a córnea e provocar inflamações;



Cuidado com a maquiagem – evite produtos vencidos ou de procedência duvidosa;



Use óculos com proteção UVA e UVB – essencial para proteger contra a radiação solar;



Cuidados com as lentes de contato – não durma com elas e evite contato com água de torneira;



Evite espumas, confetes e serpentinas muito próximos ao rosto – podem conter substâncias irritantes;



Mantenha os olhos lubrificados – o uso de colírios lubrificantes pode evitar o ressecamento.

