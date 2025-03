Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte entre as mulheres no Brasil, segundo levantamento do Observatório da Saúde Cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), divulgado no Dia Internacional da Mulher.

Em 2023, 182.066 mulheres morreram devido a problemas cardiovasculares, como infarto e hipertensão, representando 47,2% do total de 386.061 mortes por essas doenças no país. Apesar de serem popularmente associadas aos homens, as doenças do coração vitimam mais mulheres do que se imagina.

Infarto e hipertensão: os maiores vilões

O infarto agudo do miocárdio (IAM) foi responsável por 37.332 mortes de mulheres em 2023, sendo a principal causa de óbitos entre o sexo feminino. Já a hipertensão, quarta causa de morte entre as mulheres, vitimou 18.571 – um número maior do que entre os homens.

“Os dados mostram que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte das mulheres, mas essa realidade ainda não é amplamente reconhecida pela população e pelos serviços de saúde”, afirma Aurora Issa, cardiologista e diretora do INC.

Estabilidade preocupante

Desde 2000, as doenças cardiovasculares têm mantido uma taxa estável como principal causa de morte entre as mulheres, representando quase metade dos óbitos por essas enfermidades no país.

No caso do infarto, as mulheres corresponderam a 40% do total de 93.335 mortes em 2023. Já em relação à hipertensão, elas representaram 54,4% das 34.155 mortes registradas.

A cardiologista Aurora Issa destaca que, apesar dos números alarmantes, ainda há uma falta de conscientização sobre os riscos que as doenças cardiovasculares representam para as mulheres.

“O infarto, por exemplo, continua a ser visto como uma doença que afeta principalmente os homens, mesmo sendo a primeira causa de morte entre as mulheres”, ressalta.