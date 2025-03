Você dorme bem? Evento gratuito no Recife alerta para distúrbios do sono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

São cerca de 73 milhões de pessoas no Brasil com sono de má qualidade, o que pode acarretar problemas de memória, concentração e humor

Neste Dia Mundial do Sono (14/3), um dado chama a atenção: mais de 70% dos brasileiros têm pelo menos alguma queixa relacionadas ao sono. São cerca de 73 milhões de pessoas com dificuldade para dormir ou sono de má qualidade, o que pode acarretar problemas de memória, concentração, humor e nas atividades diárias. Os números vêm de estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Para marcar a mobilização e conscientizar sobre a importância do sono saudável, a Academia Brasileira do Sono - Regional Pernambuco (ABS-PE) promove, no sábado (15/3), uma ação aberta ao público no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

O evento será realizado das 7h às 11h. "O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da saúde do sono, esclarecer dúvidas e compartilhar informações essenciais para melhorar a qualidade do descanso e, consequentemente, da saúde", diz o cardiologista e médico do sono Rodrigo Pedrosa, presidente da ABS-PE.

O encontro acontecerá próximo à Academia da Cidade do Parque da Jaqueira.

O Dia Mundial do Sono foi criado pela World Sleep Society para conscientizar sobre o impacto do sono na qualidade de vida. No Brasil, a data é celebrada desde 2008 e reforça a necessidade de diagnosticar e tratar distúrbios do sono.

O sono é um estado comportamental natural e obrigatório para o equilíbrio e bom funcionamento de todos os órgãos e sistemas. Os distúrbios do sono são aquelas condições que interferem nesse equilíbrio e, consequentemente, na saúde e qualidade de vida.

A medicina reconhece seis grupos de distúrbios do sono:

Insônias;

Distúrbios de hipersonia (sonolência excessiva, como na narcolepsia);

Distúrbios respiratórios (apneia do sono);

Transtornos de movimento

Transtornos de ritmo circadiano (como jet lag e desajustes dos trabalhadores de turno)

Parassonias (comportamentos anormais durante o sono, como sonambulismo e terror noturno).

Cada vez mais, surgem evidências científicas do impacto negativo dos transtornos do sono em:

Doenças cardiovasculares: casos da doença arterial coronariana, das arritmias e da hipertensão arterial;

Doenças metabólicas e endocrinológicas: obesidade e alterações do crescimento;

Doenças neurológicas: dores, alterações cognitivas, epilepsia, déficit de atenção e AVC);

Doenças gastrointestinais: refluxo gastroesofágico;

Psiquiátricas: transtorno afetivo bipolar, depressão e ansiedade, entre outros;

Urológicas, além de outras condições.

Quem tem problema para dormir bem tem que fazer exames?

Segundo a Academia Brasileira de Neurologia, embora uma boa parcela dos transtornos de sono possa ser diagnosticada através da anamnese, por vezes exames complementares são necessários no diagnóstico dos transtornos de sono.

Entre os principais exames usados para o diagnóstico dos transtornos do sono, está a polissonografia, realizada durante uma noite inteira de sono.

O paciente é encaminhado ao laboratório de sono (ou pode fazer o exame em casa), onde vários fios são conectados ao paciente em um computador que registra todos os fenômenos importantes relacionados ao sono.

O exame fornece dados claros sobre as fases de sono pelas quais o indivíduo passou naquela noite, sobre o padrão respiratório (evidenciando a presença de ronco e/ou apneia), sobre quantas vezes o indivíduo despertou, sobre como variou a oxigenação do sangue durante toda a noite, sobre a presença e tipo de arritmias cardíacas e sobre movimentos das pernas.

A polissonografia permite fazer, por exemplo, o diagnóstico diferencial entre a síndrome da apneia obstrutiva do sono e outros distúrbios do sono com quadros clínicos semelhantes, como apneia central, síndrome dos movimentos periódicos dos membros e narcolepsia.

Distúrbios do sono têm tratamento

A Academia Brasileira de Neurologia destaca que os tratamentos atuais para os distúrbios do sono incluem:

Procedimentos cirúrgicos;

Técnicas pouco invasivas como os aparelhos intraorais e CPAP (sigla em inglês para pressão aérea positiva contínua);

Opções medicamentosas;

Modificações do estilo de vida, como controle do peso e atividade física regular;

Mudanças comportamentais, o que inclui a higiene do sono.

Como fazer a higiene do sono?

A higiene do sono consiste em propor algumas mudanças de hábitos simples que podem ajudar a dormir melhor. Confira: