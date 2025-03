Pernambuco anuncia como será campanha de vacinação contra gripe de 2025; veja grupos prioritários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programa Estadual de Imunizações recebeu, do Ministério da Saúde, 260 mil doses do imunizante que protege contra H1N1, H3N2 e influenza B

A partir do dia 7 de abril, a vacina contra gripe (influenza) passará a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade. Com isso, a proteção contra a doença será permanente para esses públicos durante todo o ano, e não apenas durante a campanha anual.

Para o início da estratégia, o Programa Estadual de Imunizações já recebeu, do Ministério da Saúde, 260 mil doses do imunizante que protege contra a influenza A (H1N1), A (H3N2) e influenza B. A meta é vacinar, pelo menos, 90% desses públicos.

A administração pode ser feita junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

Estados e municípios podem começar a vacinar assim que receberem as doses

Apesar de o início oficial da vacinação estar marcado para o dia 7 de abril, o Ministério da Saúde recomenda que Estados e municípios iniciem a estratégia assim que receberem as doses do imunizante.

A medida do órgão federal visa promover a proteção permanente contra a gripe, especialmente no período de maior circulação do vírus, entre os meses de março e setembro. O Dia D de mobilização nacional será em 10 de maio.

A nova estratégia está em processo de implementação, pelo ministério, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Em Pernambuco, estima-se vacinar 1.426.907 idosos, 87.121 gestantes e 816.358 crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Eficácia da vacina

Estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aponta que, no Brasil e em mais quatro países da América do Sul, a vacinação contra a influenza reduz em 35% o risco de hospitalização associada ao vírus entre grupos de alto risco.

Para pessoas com comorbidades, a redução foi de 58,7%.

Já para crianças pequenas e idosos, a redução foi de 39% e 31,2% respectivamente.

Municípios pernambucanos orientados sobre a campanha

O Programa Estadual de Imunizações já encaminhou o informe técnico sobre o assunto para os municípios pernambucanos e as doses recebidas, nessa primeira remessa, serão encaminhadas nos próximos dias para as doze Gerências Regionais de Saúde (Geres), onde ficarão a disposição dos gestores municipais.

Outros grupos populacionais, como profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, continuarão a receber o imunizante em estratégias especiais (durante a campanha sazonal).

Neste ano, o grupo formado por trabalhadores dos Correios foi incluído como elegível para vacinação contra a gripe.

"A vacina da influenza pode prevenir formas graves da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de minimizar sintomas que podem ser confundidos com outras doenças respiratórias", reforça a superintendente de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Magda Costa.

"Além disso, sabemos que o período de sazonalidade que se aproxima. Então, é importante proteger as pessoas, especialmente os mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos", acrescenta.

Confira os grupos prioritários para a campanha de vacinação contra gripe: