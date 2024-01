PM e torcedores foram baleados em confusões no dia do Clássico das Multidões, nesse sábado (20)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Primeiro clássico do ano foi marcado pela violência nas ruas do Grande Recife e por briga entre torcedores na Arena Pernambuco

O primeiro clássico do ano, nesse sábado (20), foi marcado por cenas de violência nas ruas do Grande Recife e por brigas entre torcedores na Arena Pernambuco, onde aconteceu a partida entre Sport e Santa Cruz. Um policial militar e ao menos três torcedores foram baleados durante confrontos registrados antes do Clássico das Multidões.

Apesar das graves ocorrências, a Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio de seus órgãos operativos, repassou poucas informações e não indicou um porta-voz para conceder entrevista.

O PM ferido tem 35 anos. Ele foi atingido por um tiro no braço no momento em que tentava intervir numa briga entre grupos de torcedores rivais no município de Paulista, na manhã do sábado. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA da PE-15. Depois foi transferido para o Hospital Miguel Arraes.



Em nota, a Polícia Civil disse apenas que as investigações foram iniciadas e seguem até elucidação do caso.



Já em relação aos torcedores feridos, a ocorrência foi registrada no bairro de Torres Galvão, também em Paulista. A Polícia Militar informou que, durante rondas, o efetivo identificou um homem ferido com um tiro na perna. Ele foi levado para a UPA da PE-15.

"Durante a permanência do efetivo na unidade de saúde, deram entrada mais dois indivíduos alvejados por disparos de arma de fogo", afirmou a Polícia Militar.

Já a Polícia Civil disse que os três homens feridos têm 22 anos. E que os casos estão sob investigação.

A informação oficial da PM é de que eles deram entrada em uma unidade de saúde e apresentam quadro clínico estável.

Horas antes do jogo, vídeos já circulavam nas redes sociais mostrando brigas generalizadas com torcedores uniformizados em localidades como a PE-15, em Paulista, e na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife.

Confusões foram registradas em vários pontos da Região Metropolitana do Recife antes do Clássico das Multidões - REPRODUÇÃO

A SDS informou, por meio de nota, que 36 pessoas - incluindo integrantes de torcidas extintas pela Justiça - foram conduzidas para delegacias por causa das confusões e por estarem portando materiais ilícitos, incluindo granadas de fabricação caseira, fogos de artifício, soqueira, entorpecentes, entre outros. Celulares roubados também foram encontrados com alguns dos suspeitos.

As investigações serão conduzidas pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva.



Antes do jogo começar, torcedores rubro-negros se desentenderam nas arquibancadas e trocaram socos. A PM precisou intervir para acabar com a briga.

ESQUEMA DE SEGURANÇA CONTOU COM REFORÇO

Ficou claro que o reforço policial para o primeiro clássico do ano, pelo Campeonato Pernambucano, não foi suficiente para conter as brigas generalizadas e evitar que quatro pessoas fossem baleadas.

A Polícia Militar havia informado, no dia anterior ao jogo, que empenharia 666 PMs para garantir a segurança.

Estavam previstos para a área interna do estádio 147 PMs do Batalhão de Choque. Sob o comando do 20º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contaram com 519 policiais. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros também foram lançadas guarnições no patrulhamento motorizado.



SPORT VENCE SANTA CRUZ

O Sport bateu o Santa Cruz em primeiro clássico do Campeonato Pernambucano, por 2 a 1. A partida foi válida pela 3ª rodada.

Esta foi a primeira vitória do Sport sobre o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Com a vitória, o Sport empata com o Santa Cruz no número de pontos no Campeonato Pernambucano, mas segue atrás por ter menor saldo de gols.

Cerca de 20.800 torcedores compareceram à Arena de Pernambuco nesse sábado.