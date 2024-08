Motociclista de aplicativo é morto após ser feito refém no Recife; VEJA VÍDEO

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um motociclista de aplicativo foi morto com um tiro na cabeça após ser feito refém, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, na manhã desta terça-feira (20). O autor do crime, que tentou fugir com a moto da vítima, acabou preso.

De acordo com as investigações, o criminoso, cujo nome não foi divulgado oficialmente, teria tentado matar um casal na comunidade do Pilar, no Bairro do Recife. Na sequência, ele rendeu a vítima, José André de Melo Souza, de 38 anos.

Com a arma em punho, o criminoso obrigou o motociclista a seguir viagem por várias ruas da área central do Recife. Ao chegar na Rua Dr. Machado, em Campo Grande, o autor do crime exigiu que o condutor parasse a moto e levantasse a camisa. Foi nesse momento que o tiro foi disparado e atingiu a cabeça da vítima.

O crime, que ocorreu pouco depois das 7h, foi filmado por câmeras de segurança.

PRISÃO EM FLAGRANTE

O criminoso tentou sair com a moto, mas não conseguiu. Ele decidiu empurrá-la. Um sargento da CIATur, que estava em outra moto a caminho do trabalho, flagrou o latrocínio e enfrentou o assassino, foi acabou atingido com um tiro na perna.

"A chegada de uma viatura do 13º BPM impediu que o suspeito fosse linchado e fez o socorro até o Hospital da Restauração. Na unidade de saúde, uma mulher identificou o envolvido como autor de tentativa de assassinato contra ela e o marido, horas antes, na comunidade do Pilar", afirmou a Polícia Militar, em nota.

O criminoso usava uma tornozeleira eletrônica. A arma usada no crime foi apreendida e vai passar por perícia.

O corpo do motociclista de aplicativo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

ESTATÍSTICAS

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 45 casos de latrocínio (roubo seguido de morte) foram registrados em Pernambuco entre janeiro e julho deste ano. Desse total, dez foram no Recife.