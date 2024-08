Operação prende facção de tráfico de drogas e homicídios que atuava no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma operação, deflagrada nesta quarta-feira (21), prendeu integrantes de uma facção especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios com forte atuação em municípios do Grande Recife - sobretudo em Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu. O grupo atuava desde 2019, segundo a investigação.

Dos 39 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, 35 já foram cumpridos - a maioria em Pernambuco, mas também no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro. Desse total, 13 criminosos já estavam em unidades prisionais, comprovando a falta de segurança para impedir a comunicação e novos crimes.

A Operação Barbalho, como foi denominada, é resultado de uma investigação iniciada em 2022 pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE), que conta com membros das polícias Federal, Civil, Militar, entre outros órgãos de segurança pública.

O delegado regional de Polícia Judiciária da Policia Federal, Márcio Tenório, afirmou que o grupo era especializado principalmente no tráfico de cocaína, apesar de Pernambuco não ser um estado conhecido pela produção desse entorpecente.

"As lideranças buscavam em outros estados fornecedores que facilitassem a vinda desse material para Pernambuco para distribuição. As relações estabelecidas entre as pessoas que foram presas hoje fora do Estado estão ligadas diretamente a essa questão comercial do produto criminoso", explicou.

Entre os presos, estão líderes do grupo e principais auxiliares.

"Havia uma movimentação considerável de dinheiro. Nossa apuração continua para identificar qual tipo de atividade era realizada pelo grupo para fazer essa lavagem de dinheiro", disse Tenório.

O delegado declarou ainda que há indícios de que o grupo tinha ligações com facções que agem nacionalmente, mas isso também está em fase de apuração.

Tenório não informou o número de homicídios que está sendo atribuído ao grupo criminoso, sob o argumento de que muitos deles ainda estão sendo investigados pela polícia.

Também foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em endereços não detalhados pelos investigadores, mas com recolhimento de armas de fogo, dinheiro, veículos e outros objetos que vão passar por perícia.

IMPACTO NA REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

"Nós sabemos que 60 a 80% dos homicídios em Pernambuco estão relacionados a atividades criminais. Esse percentual se refere à briga de facções, dívida de tráfico de drogas. Quando a gente tem uma operação dessa magnitude, com cinco estados da federação envolvidos, a gente consegue combater também o que gera o alto número de mortes violentas intencionais", declarou a secretária executiva de Defesa Social de Pernambuco, Dominique de Castro Oliveira.