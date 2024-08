Operação desativa 8 sites ilegais de músicas, com 12 milhões de acessos no último ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Oito sites ilegais de músicas, com mais de 12 milhões de acessos no Brasil no último ano, foram desativados por determinação da Justiça de Pernambuco. A decisão é resultado de uma investigação da Polícia Civil, que identificou os conteúdos oferecidos sem autorização na internet. Além disso, a segurança dos dispositivos que acessavam os sites era comprometida, porque muitos adquiriam vírus.

A operação, divulgada nesta sexta-feira (23), foi realizada pelas polícias civis de Pernambuco, da Bahia e do Mato Grosso, em parceria com o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco declarou que a ação é um "esforço contínuo para proteger os direitos dos artistas, compositores e produtores musicais, bem como garantir que o público acesse conteúdos de maneira legal e segura".



Os sites foram bloqueados por determinação da 15ª Vara Criminal da Capital (Recife), após representação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

Oito deles foram:

* megacds.com.br

* soundcardjs.com

* bufasom.com.br

* djcesar.com.br

* https://mp3teca.info;

* https://www.musicaq.cc

* https://torrentgalaxy.to

* mp3cielo.app

A polícia reforçou que, ao mesmo tempo que os sites disponibilizavam músicas sem autorização dos detentores dos direitos autorais, também "deixavam os consumidores que acessavam essas plataformas vulneráveis a atuação de malwares e vírus, os quais podem capturar dados constantes nos dispositivos infectados".

O acesso aos dados ocorria no momento em que os consumidores copiavam as músicas nos sites.

"Os relatórios técnicos elaborados pelo Ciberlab revelam que os operadores dos domínios utilizavam táticas sofisticadas para monetizar o acesso ilegal a conteúdo protegido, enquanto inseriam scripts nos dispositivos dos usuários. Os dados abusivamente coletados por esses serviços ilegais alimentam crimes digitais mais graves", pontuou a corporação.

INVESTIGAÇÃO



Na operação contra a pirataria, homem foi preso em flagrante com armas de fogo no Mato Grosso - DIVULGAÇÃO

Durante a operação, um suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de armas de fogo. Todo o material foi recolhido para perícia.

A polícia reforçou que, mesmo após os bloqueios dos sites, as investigações continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos na distribuição e manutenção desses sites. Há ao menos duas pessoas sendo investigadas - uma do Mato Grosso e outra na Bahia.