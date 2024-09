Real Hospital Português, no Recife, sofre ataque hacker

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sistema foi invadido e sofreu interrupção no hospital, que é um dos maiores da rede privada do Nordeste. Polícia Civil está investigando o caso

O Real Hospital Português, localizado na área central do Recife, sofreu um ataque hacker. Dados foram furtados do sistema, que sofreu interrupção na última quinta-feira (29/08). A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Hospital Português, que é um dos maiores da rede privada do Nordeste, declarou que "sofreu um incidente de segurança cibernética", mas alegou as equipes técnicas prontamente conseguiram interrompê-lo.



"Desde o primeiro momento, o hospital tem tomado todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para mitigar os efeitos desse incidente através de equipes internas e externas de especialistas", informou o texto.

"Gostaríamos de assegurar a toda a sociedade que, apesar do ocorrido, o hospital continua a operar normalmente, mantendo nosso compromisso com a segurança e a qualidade dos atendimentos prestados", completou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.



"Estamos em contato com a assessoria jurídica do hospital. Sabemos que eles conseguiram recuperar os dados e que não houve pedido de resgate. O boletim de ocorrência foi registrado na última sexta-feira", disse a delegada Isabela Veras.

"O hospital vai mandar um relatório da equipe de segurança cibernética para darmos continuidade à investigação", pontuou.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOFREU ATAQUE EM 2023

Em março de 2023, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco sofreu ataque hacker semelhante. Os sistemas foram invadidos e dados foram furtados e apagados.

Entre os prejudicados, por causa do ataque, estavam os beneficiários do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que precisaram refazer cadastros e, em algumas situações, apresentar até novos alvarás judiciais determinando os pagamentos.

O cronograma do repasse de valores também sofreu atraso.