Entenda o que já se sabe sobre operação que prendeu Deolane Bezerra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A operação da Polícia Civil que resultou na prisão da advogada, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, na quarta-feira (4), no Recife, identificou que a organização criminosa investigada teria praticado crimes como lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O grupo, na verdade, atuava em ao menos 11 ramos, segundo o inquérito, incluindo eventos por todo o País, casas de câmbio e seguros, publicidades. A lavagem de dinheiro ocorria por meio de depósitos e transações bancárias.



ENTENDA COMO FOI A OPERAÇÃO

A 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife determinou o cumprimento de 19 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar. Além do Recife, mandados foram cumpridos em municípios da Paraíba, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais.

Na Operação Integration, como foi denominada, foram recolhidos pela Justiça 17 carros de luxo e 38 veículos restritos no Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, foram apreendidos mais de cem imóveis, quatro aviões e sete embarcações.

A operação resultou, ainda, no bloqueio de valores em conta e aplicações financeiras. Os investigados precisaram entregar seus passaportes, os portes de armas de fogo deles foram suspensos e os registros, cancelados.

O empresário Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte, foi alvo da operação. Mas não foi encontrado no apartamento de luxo dele, na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O advogado Pedro Avelino, responsável pela defesa do investigado, alegou que ele está viajando a trabalho.

Operação da Polícia Civil apreendeu bens como carros de luxo, imóveis, joias, aeronaves e embarcações, e dinheiro - PCPE/Divulgação

COMO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGIA?

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a investigação teve início em abril de 2023, a partir da apreensão de R$ 180 mil reais em espécie em 1º de dezembro de 2022.

"Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais", disse o ministério em nota.

O dinheiro era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.

Investigadores identificaram movimentações financeiras atípicas de pessoas físicas e jurídicas, com indícios de ilícitos financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo.

"A maioria dos integrantes tem padrão de vida totalmente incompatível com a renda e bens declarados", disse, em nota, o ministério.

A Polícia Civil de Pernambuco, que coordena as investigações, não detalhou o suposto envolvimento de cada um dos investigados no esquema criminoso.

AERONAVE QUE FOI DE GUSTTAVO LIMA FOI APREENDIDA

Na operação, uma aeronave apreendida em São Paulo pertenceu ao cantor Gusttavo Lima.

A equipe dele informou, porém, que ela foi vendida por meio de contrato de compra e venda, registrado junto ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para uma empresa.

PRISÃO DE DEOLANE BEZERRA

Deolane Bezerra foi presa no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na área central do Recife. A advogada e influenciadora digital, que chegou à capital pernambucana no final de semana com a família, foi levada para a sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste, onde prestou depoimento.

A mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra, também foi presa. Durante depoimento, ela passou mal e chegou a ser levada para o Hospital Português, onde passou por atendimento e recebeu alta pouco tempo depois.

A prisão de Solange foi confirmada pela outra filha, a advogada Dayanne Bezerra, em um vídeo publicado nas redes sociais.

"A polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do estado de Pernambuco, também foi à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreendeu alguns objetos de valor, dentre eles relógios e dinheiro", disse Dayanne.

Deolane Bezerra passou por exames de corpo de delito no IML antes de ser levada para a Colônia Penal Feminina do Recife - MICHAEL CARVALHO/TV JORNAL

Após depoimentos, Deolane e a mãe dela foram levadas para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, onde passaram por exames de corpo de delito.

Em seguida, elas foram levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife, onde permanecem presas.

Havia um grupo de pessoas aguardando a chegada das duas, que foram recebidas aos gritos de "vai dar tudo certo".

CELA ISOLADA PARA DEOLANE E A MÃE

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE) informou que Deolane e a mãe vão permanecer em uma cela isolada.

"Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada. Por questão de segurança, mais detalhes sobre a prisão não podem ser repassados", disse a pasta estadual.

Nesta quinta-feira (5), haverá uma audiência de custódia.

Em nota, a defesa de Deolane disse que ela "tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos".

Afirmou ainda que "o corpo jurídico da Dr.º Deolane já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inverídicas ou confidenciais de forma indevida".

EMPRESÁRIO DO ESPORTES DA SORTE ESTÁ FORAGIDO

O advogado do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, Pedro Avelino, afirmou que o mandado de prisão "causou estranheza".

"A gente não teve acesso ainda à medida cautelar. A gente só vai poder falar quando tiver acesso aos autos. Há um ano e meio Darwin se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. A gente vê esse pedido de prisão com muita estranheza porque em nenhum momento ele foi intimado para prestar depoimento", afirmou Avelino.

Segundo o advogado, o empresário está viajando a trabalho e não pretende se apresentar à polícia. "Ele não está no Recife porque viaja toda semana."

O QUE DIZ O ESPORTES DA SORTE?

Em nota à imprensa, a empresa Esportes da Sorte declarou que "ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede".

"Ressalta, contudo, que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão – Advocacia Criminal", disse.

"As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e Lei 14.790/2023 com excelência jurídico-regulatória e acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance", pontuou a nota.

"A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa", afirmou o texto.

"A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades", completou.