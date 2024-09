Deolane Bezerra: defesa apresenta novo pedido de habeas corpus no STJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Influenciadora continua presa na Colônia Penal Feminina localizada no Agreste de Pernambuco. Na semana passada, STJ rejeitou um habeas corpus

A defesa da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra apresentou um novo pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira (17). A decisão caberá ao desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, o mesmo que, na semana passada, negou provimento ao pedido de liberdade provisória para ela.

Deolane presa preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, há uma semana. Nessa segunda-feira, advogados estiveram na unidade prisional, onde discutiram uma nova estratégia de defesa.

Na última sexta-feira (13), ao negar a liberdade para a influenciadora, Otávio de Almeida Toledo argumentou que ainda cabia recurso no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e, por isso, o caso não deveria estar em instância superior.

Uma nova decisão pode ser publicada ainda nesta terça-feira.

Deolane está com três equipes de advogados cuidando da defesa dela e da mãe, Solange Bezerra, que segue presa preventivamente na Colônia Penal Feminina do Recife.

OPERAÇÃO PRENDEU MÃE E FILHA



Mãe e filha foram presas no Recife, no último dia 4, durante a deflagração da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa por crimes de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar. A empresa Esportes da Sorte também é alvo do inquérito.

Na segunda-feira passada, o TJPE chegou a converter a prisão preventiva em domiciliar para Deolane, porque ela tem uma filha de 8 anos.

Há habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência.

Mas, logo ao sair da Colônia Penal Feminina do Recife, a influenciadora descobriu duas medidas cautelares: não dar declarações aos veículos de comunicação, nem fazer postagens nas redes sociais.

No dia seguinte, ela recebeu voz de prisão novamente. E ainda foi levada para uma unidade prisional a cerca de 280 quilômetros do Recife.

Deolane está isolada em uma cela. De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco, a unidade prisional tem capacidade para até 107 presas. Mas conta com 264.

DEOLANE E A MÃE NEGARAM CRIMES

No dia da prisão, na sede do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste, a influenciadora digital negou envolvimento em crimes.

Em depoimento, ela confirmou que teve contrato com a empresa Esportes da Sorte, com sede no Recife, e que o contrato foi encerrado em maio deste ano.

Deolane afirmou que possuía três contas bancárias para receber pagamentos por trabalhos realizados, mas que todas foram encerradas. E que atualmente tem uma conta digital.

A influenciadora declarou que não emprestou suas contas bancárias para terceiros, nem deixou que outras pessoas movimentassem as contas delas.

No depoimento, Deolane ressaltou que não teve envolvimento com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes do crime.

Já Solange foi questionada se tem envolvimento com lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes. Ela negou.

A mãe de Deolane disse ser sócia da empresa da filha, Bezerra Publicidades, mas afirmou não saber qual o percentual dela. Ela alegou ainda não ter relação com a empresa Esportes da Sorte, um dos alvos da investigação policial.

Solange foi questionada sobre a origem de altos valores em dinheiro que circulam em sua conta bancária, com rápida saída dos recursos.

Ela declarou que precisava de um contador para fazer o levantamento.