Produtos roubados em farmácias eram vendidos em terminal integrado no Recife

De acordo com a Polícia Civil, prejuízo às redes é avaliado em cerca de R$ 30 mil. Três mulheres e um homem foram presos em flagrante

Investigação conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco conseguiu esclarecer uma onda de roubos em farmácias. Os produtos estavam sendo revendidos no Terminal Integrado da Joana Bezerra, localizado na área central do Recife.



Detalhes da investigação foram revelados nesta sexta-feira (20), em coletiva de imprensa. A delegada Ana Elisa Sobreira, titular da Delegacia de Joana Bezerra, contou que as investigações começaram há cerca de três meses, quando representantes das redes de farmácia procuraram a unidade policial.

"Durante as investigações, conseguimos identificar quem estava roubando e quem estava comprando os produtos desses roubos. Conseguimos localizar os receptadores. Ficou comprovado que eles revendiam esses roubos para pessoas que passavam no Terminal da Joana Bezerra", afirmou a delegada.

O prejuízo é avaliado em aproximadamente R$ 30 mil.

"Os assaltantes abordavam as farmácias e, por meio de ameaças, roubavam os produtos. Imediatamente, já iam para pessoas que estavam aguardando para fazer as revendas. No interrogatório, um dos responsáveis pelo assalto confessou que os produtos eram vendidos para comerciantes daquela região (Joana Bezerra)", detalhou Ana Elisa.



Polícia apreendeu cerca de 1 mil em produtos roubados - PCPE/DIVULGAÇÃO

Na última terça-feira (17), a polícia prendeu em flagrante três mulheres, de 43, 40 e 20 anos, e um homem de 21, suspeitos de serem receptadores. Também apreendeu cerca de 1 mil produtos.

Na abordagem, segundo a polícia, eles foram questionados sobre a origem dos itens e se possuíam notas fiscais. Diante da negativa, foram conduzidos à Delegacia da Joana Bezerra, onde confessaram a origem ilícita.

Eles contaram ainda que parte das mercadorias era adquirida em feiras de troca localizadas no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, com preços bem abaixo do valor de mercado.

ALERTA AOS CONSUMIDORES

A delegada reforçou que quem compra esses produtos frutos de roubo também pode responder criminalmente.

"Receptação é a continuação do roubo. Por isso sempre é preciso ter atenção à nota fiscal, a origem desses produtos. O consumidor pode cometer crime se ele sabe que a origem da compra é ilícita."

Denúncias podem ser feitas pelo número: (81) 9.9488.7055.