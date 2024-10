Deolane: 'Foram muitas mentiras espalhadas, justiça será feita'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra se apresentou no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (25). Depois de assinar o termo de compromisso do alvará de soltura, Deolane deu uma declaração à imprensa e disse acreditar na justiça.

"Quero agradecer a todos que fizeram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades no processo e tudo vai dar certo. Eu sou inocente", afirmou, aparentando tranquilidade.

"Agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente", reforçou.



Deolane ficou por cerca de 10 minutos no local e afirmou estar bem, confiante de que a justiça será feita.

A influenciadora também mencionou que voltaria a São Paulo para passar um tempo com os filhos e descreveu seu trabalho nas redes sociais como "publicidade".

PRISÃO

Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas preventivamente no dia 4 de setembro, quando foi deflagrada a Operação Integration, que investiga uma organização criminosa por prática ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

A Justiça chegou a converter a preventiva em prisão domiciliar, mas Deolane descumpriu as medidas cautelares que a proibiam de dar declarações à imprensa e nas redes sociais. No dia seguinte, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

Na última segunda-feira, a juíza Andréa Calado da Cruz decidiu pela manutenção da prisão preventiva dos investigados na operação, apesar do parecer contrário do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que devolveu o inquérito à Polícia Civil e pediu mais provas.

Porém, à noite, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), concedeu o relaxamento da prisão após acatar um pedido de habeas corpus da defesa do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, uma das empresas investigadas.

Na decisão, o desembargador pontuou que "o Órgão Ministerial não se mostra convicto no oferecimento da denúncia, mostram-se frágeis a autoria e a própria materialidade delitiva, situação esta que depõe contra o próprio instituto da prisão preventiva".

Entenda todas as medidas cautelares que Deolane deve cumprir

Os investigados da Operação Integration que foram soltos terão que cumprir as seguintes medidas cautelares: