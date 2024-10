Polícia deflagra operação contra tráfico de drogas e homicídios, no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas está sendo alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (27).

Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife.

A polícia investiga, na 49ª Operação de Repressão Qualificada do ano, os seguintes crimes: tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

OPERAÇÃO CONTROLE TOTAL

A investigação teve início em julho de 2024, com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL).

Na execução estão sendo empregados 55 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Polícia Militar - PMPE e do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE).

Mais detalhes da investigão ainda serão divulgados pela Polícia Civil de Pernambuco.