Compra de votos: Polícia Federal prende suspeito em flagrante no Grande Recife

A Polícia Federal em Pernambuco prendeu em flagrante um homem suspeito de compra de votos no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A prisão ocorreu por volta das 14h da sexta-feira (4), e foi divulgada na manhã deste sábado (5) pela PF.

Em nota, a polícia informou que a prática de corrupção eleitoral ativa teria ocorrido através da distribuição de cestas básicas em residências no bairro da Cohab. O homem preso seria integrante da campanha de um candidato a prefeito do Cabo, cujo nome não foi divulgado.

Segundo a PF, foram analisadas imagens em vídeo nas quais o suspeito aparece em um veículo fazendo a entrega das cestas básicas, vestindo uma camisa com o slogan do candidato a prefeito. No veículo estavam outras quatro pessoas, e foi encontrado um farto material de campanha eleitoral.

"Presentes os elementos de materialidade e autoria, o motorista do veículo foi preso em flagrante, em razão do cometimento do crime do art. 299 do Código Eleitoral: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita", detalhou a Polícia Federal.

A pena é de reclusão até quatro anos, além do pagamento de cinco a quinze dias-multa.

Os outro quatro ocupantes do carro foram ouvidos pela polícia e liberados. Todos serão investigados por corrupção eleitoral e associação criminosa.



