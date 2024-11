Roubos de veículos no Recife cresceram 19,2% somente em outubro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os motoristas que passam pelas ruas e avenidas do Recife, sobretudo no momento em que estacionam os veículos, precisam redobrar os cuidados. Pelo segundo mês consecutivo, esse tipo de crime voltou a crescer e, até mesmo à luz do dia, condutores estão sendo vítimas da violência.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 310 queixas foram registradas na capital pernambucana somente no último mês de outubro. Foram 50 casos a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

A violência contra os condutores de veículos voltou a ser comentada com mais força nos últimos dias após ao menos três imagens de crimes viralizarem nas redes sociais.

Na última segunda-feira (11), um idoso de 65 anos foi surpreendido ao estacionar em frente a uma escola no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ao sair de veículo para pegar a neta, de 11 meses, que estava no banco de trás, dois criminosos saíram de outro carro, de cor prata, e anunciaram o assalto.

A vítima conseguiu tirar a neta do banco, enquanto os assaltantes entravam no veículo para levá-lo. O crime aconteceu por volta das 11h, na Rua Coronel Anízio Rodrigues. Uma queixa foi registrada na Delegacia de Boa Viagem, mas os suspeitos ainda não foram localizados e presos.

Só em outubro, o crescimento dos crimes de roubo veículo cresceram 19,2%. Mas o aumento já vinha sendo observado pela polícia em setembro. Segundo as estatísticas da SDS, 325 queixas foram somadas naquele mês. No mesmo período do ano passado, foram 267.

Roubos e furtos de veículos em Pernambuco - Thiago Lucas/ Design SJCC

BOA VIAGEM LIDERA EM ROUBOS DE VEÍCULOS

Segundo a polícia, Boa Viagem é o bairro onde ocorrem mais roubos de veículos no Estado. Isso ocorre por causa da maior quantidade de rotas de fuga, sobretudo quando há perseguição policial.

A Polícia Civil de Pernambuco declarou, em nota, que a Delegacia de Boa Viagem está investigando os casos e realizando as diligências necessárias.

"Um dos autores do crime foi identificado pela polícia, que encaminhou pedido de prisão cautelar ao Judiciário", disse.

Já a Polícia Militar afirmou que estenderá a área de atuação do programa Koban para reforçar o policiamento comunitário na região de Boa Viagem.

Atualmente, o policiamento é feito por viaturas ordinárias lançadas 24 horas por dia e trio de motopatrulhamento.

"A região também conta com ações de reforço, que realizam o lançamento de policiais militares nas modalidades a pé, ciclopatrulha e guarnições a duas e quatro rodas, além do apoio do BPChoque e do BPTran", argumentou a corporação.