Pernambuco tem queda de 0,4% nas mortes violentas em outubro; Sertão e Agreste tiveram aumento

Com apenas um homicídio a menos, em comparação com o mesmo período de 2023, Estado chega ao sexto mês de redução. Mas em alerta para o interior

Pernambuco chegou ao sexto mês consecutivo de redução das mortes violentas intencionais. Mas o resultado do último mês de outubro já levantou um alerta ao governo estadual, porque a queda foi de apenas 0,4% em comparação com o mesmo período de 2023.

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 273 pessoas foram assassinadas no último mês. Um registro a menos do que em outubro do ano passado.

Enquanto a Região Metropolitana do Recife (RMR) se destacou pela redução dos números, as regiões do Sertão e Agreste apresentaram aumento, reforçando a importância de um olhar mais atento para o interior do Estado.

Segundo os dados oficiais, a polícia somou 118 mortes violentas intencionais na RMR em outubro. Foram 20 assassinatos a menos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Percentualmente, a redução chegou a 14,5%.

Já no Agreste, 61 pessoas foram mortas no mês passado. No mesmo período de 2023, foram 53. O aumento foi de 15%.

No Sertão, o número de vidas perdidas saltou de 33 (em outubro de 2023) para 45 (em 2024). O crescimento foi de 36,36%.

Em relação à Zona da Mata, os números foram semelhantes. Foram somados 49 assassinatos no mês passado. Um a menos em comparação com o mesmo período de 2023.

No acumulado do ano, Pernambuco já contabilizou 2.910 vidas perdidas para a violência. Há queda de 3% em relação ao mesmo período de 2023, quando 2.999 mortes foram registradas.

Nas mortes violentas intencionais, estão incluídos os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de ações das forças de segurança.

Em nota divulgada à imprensa, na sexta-feira (15), o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, declarou que "As reduções demonstram que todo planejamento e investimento estão fazendo a diferença para proporcionar um ambiente mais seguro para os pernambucanos".

Apesar de destacar no texto a redução de mortes na RMR, a pasta estadual não pontuou possíveis motivações para o aumento dos crimes contra a vida no interior pernambucano.

A meta do Juntos pela Segurança é de atingir uma redução de 30% até o final de 2026, comparando com os números de 2022 (ano anterior à atual gestão).

FEMINICÍDIOS CRESCERAM EM OUTUBRO

O balanço de outubro também trouxe um alerta para o aumento da violência contra a mulher. Os casos de feminicídio voltaram a crescer, após dois meses de redução.

No mês passado, sete mulheres perderam a vida. Um registro a mais, em comparação com o mesmo período de 2023.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, 60 mulheres já foram vítimas desse tipo de crime.