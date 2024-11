Assaltantes invadem agência bancária pelo telhado e fogem com R$ 800 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Caso aconteceu no município de São Carlos, no interior de São Paulo, na manhã dessa sexta-feira (29). A Polícia Federal investiga o crime

Três criminosos invadiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal na manhã de sexta-feira, 29, na Rua Miguel Petroni, bairro Jardim Bandeirantes, em São Carlos, no interior paulista.

Os indivíduos conseguiram entrar pelo telhado, rendendo os funcionários. Ninguém ficou ferido. A Caixa Econômica Federal afirma que coopera com as investigações.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Militar atendeu a ocorrência de roubo a banco. No local, os agentes foram informados pela gerência da instituição financeira que os criminosos roubaram R$ 800 mil em espécie e fugiram.

O caso será investigado pela Polícia Federal, segundo a SSP. A Caixa afirma que presta informações exclusivamente às autoridades policiais.

Agência é fechada para atendimento ao público

A instituição financeira também disse que a Agência Santa Felícia está fechada para atendimento ao público e a previsão de reabertura será informada oportunamente.

Para quem precisa de atendimento, o banco também disponibiliza atendimento por meio dos canais remotos e digitais, como o Internet Banking Caixa, o WhatsApp Caixa (0800 104 0104) e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS.

Por telefone, os clientes podem contatar o Alô Caixa pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Clientes que necessitem de atendimento presencial podem se dirigir às unidades do banco e lotéricas próximas à Agência Santa Felícia, conforme relação abaixo: