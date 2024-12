Com até 15 ataques por dia, TJPE investe em tecnologia para proteger e 'desafogar' processos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O aprimoramento do uso da tecnologia, sobretudo da inteligência artificial, para "desafogar" os processos e garantir mais celeridade será um dos focos do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em 2025. A afirmação é do desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Poder Judiciário, que concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18).

"O maior investimento do tribunal de justiça, hoje, é em tecnologia da informação. É um investimento grande, mas, por mais que a gente invista, a tecnologia se atualiza muito rápido. Os equipamentos que temos, as tecnologias que temos, vão ficando obsoletas e precisamos sempre investir, inclusive em segurança cibernética", declarou.

"Temos nossos equipamentos e nossas informações preciosas em nuvens, em backups, que precisam de segurança. O ataque (hacker) é quase que diário. A gente sofre 10 a 15 ataques por dia. Estamos conseguindo um empréstimo de quase R$ 200 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", disse o desembargador.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Segundo ele, o uso da inteligência artificial já é uma realidade do TJPE. Juízes e servidores estão sendo treinados para usarem a tecnologia, que tem diminuído o excesso de processos, já que muitos deles são semelhantes e rapidamente podem ser concluídos com apoio de robôs.

"Há muita coisa repetida no Judiciário. O robô fornece a decisão, a sentença de forma ágil. Sempre é feita a conferência, mas isso vai garantir que os julgamentos sejam mais rápidos. Já os casos mais complexos, sigilosos, não serão julgados pelos robôs", disse Paes Barreto.

O TJPE planeja criar a própria inteligência artificial, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).



O presidente do tribunal disse ainda que, em breve, processos criminais também serão avaliados pelos robôs para auxiliar os juízes nos julgamentos.