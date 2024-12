PRF apreende 21kg de 'supermaconha' no Sertão, após fuga e colisão com cerca

Uma carga de 21,8 kg de skunk, considerada uma "supermaconha", e 1,8 kg de maconha foi apreendida, na sexta-feira (20), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Arcoverde, no Sertão.

As drogas foram encontradas no porta-malas de um carro, cujo motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu para uma propriedade rural.

Fiscalização

Policiais realizavam uma fiscalização da Operação Natal na BR 232, quando deram ordem de parada ao motorista de um carro.

Carga de 21,8 kg de skunk, considerada uma "supermaconha", apreendida pela Polícia Rodoviária Federal - PRF/DIVULGAÇÃO

"O homem desobedeceu, dirigiu de forma perigosa pelo acostamento, saiu da rodovia, até que perdeu o controle do veículo, derrubou a cerca de um sítio, caiu em um córrego e fugiu pelo matagal', diz a nota da PRF.

Equipes do 3? Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas para ajudar com as buscas, mas ninguém foi encontrado. No interior do compartimento de bagagens, foram encontrados três sacos com as drogas.

Investigação

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde, que irá investigar o caso.