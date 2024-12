Detentos do Presídio de Igarassu davam ordens para homicídios e tráfico de drogas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Operação desarticulou grupo com forte atuação no Grande Recife. Crimes foram descobertos após a apreensão de dois celulares em unidade prisional

A Polícia Civil desarticulou um grupo criminoso liderado de dentro do Presídio de Igarassu, no Grande Recife, atualmente o mais superlotado e precário do Estado. Ordens para crimes como homicídios e tráfico de drogas e armas de fogo eram repassadas por meio de celulares, apesar da prática ser proibida nas unidades prisionais.

Nesta sexta-feira (27), a Operação Desconexão cumpriu 15 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça contra os suspeitos de integrar o grupo, que tem forte atuação no Grande Recife e em alguns municípios do interior, a exemplo de Carpina, na Mata Norte. Outro suspeito também foi preso em flagrante.

A investigação começou em abril deste ano. "Houve a apreensão de dois celulares no Presídio de Igarassu. Com o acesso ao conteúdo (mensagens de WhatsApp), descobrimos que a prática de associação para o tráfico, comércio de armas de fogo, crimes contra a vida e crimes patrimoniais", disse o delegado João Carlos Oliveira, do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

"Homicídios também eram encomendados, por causa da disputa por territórios", completou Oliveira. O número de mortes atribuída ao grupo não foi informado.

Segundo ele, o grupo contava com três núcleos: executor, responsável pela prática do tráfico; financeiro, que cuidava do recebimento de dinheiro e de pagamentos aos fornecedores; e o logístico, com a participação de motoristas de aplicativo, que transportavam as drogas vendidas pelo grupo.

Os nomes dos presos não foram informados oficialmente pela Polícia Civil.

MANDADOS CUMPRIDOS EM PRESÍDIOS

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela polícia - PCPE/DIVULGAÇÃO

Dos 15 mandados de prisão, três foram cumpridos em unidades prisionais do Estado: um no Presídio de Itaquitinga 2, um em Igarassu e outro no Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

Um mandado de prisão também foi cumprido no município de Santa Rita, na Paraíba.