Bombeiros encontram corpos de jovens que desapareceram em açude no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou, na manhã deste sábado (4), os corpos dos dois jovens que desapareceram no Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife. A corporação afirma que os corpos foram localizados e a equipe está atuando na retirada no local.

Renan da Silva Carvalho, de 21 anos, e Alexandre Filho, de 22, estavam desaparecidos desde a última quinta-feira quando, de acordo com a família, tentaram escapar de um assalto por quatro homens encapuzados e armados.

As testemunhas relatam que os jovens estavam com outros oito amigos quando foram abordados pelos homens, que saíram de uma área de mata. De acordo com um amigo de Renan, os assaltantes haviam instruído o grupo a tirar toda a roupa e pular na água. Ao ser surpreendido pela profundidade do açude, o jovem havia perdido as forças e afundado.

"Se vocês deixarem ele morrer, todos aqui morrem", teria dito um dos criminosos, de acordo com a esposa de Renan, em entrevista à TV Jornal na última sexta-feira (3).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h da quinta-feira para atender a ocorrência do desaparecimento no açude. As buscas foram iniciadas no mesmo dia.

De acordo com a corporação, a Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apuração e está investigando, através da 5° DHP/DHPP, o fato registrado como homicídio por afogamento.



Confira a nota do Corpo de Bombeiros:

"O Corpo de Bombeiros Militar informa que, na manhã deste sábado (4), durante o deslocamento das equipes para reiniciar as buscas, no bairro de Dois Irmãos, receberam a informação que os dois corpos que estavam desaparecidos, surgiram na superfície do açude.

Após a localização, os bombeiros realizaram a retirada dos dois homens do meio líquido e deixaram aos cuidados dos órgãos competentes.

OCORRÊNCIA - No fim da tarde da quinta-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento a uma ocorrência de desaparecimento, no Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos, no Recife.

As buscas foram iniciadas pelas equipes de salvamento e mergulho, ainda no dia (2), e retomadas na manhã da sexta-feira (3).

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito e está investigando, através da 5° DHP/DHPP, o fato registrado como homicídio por afogamento. As diligências seguem até a conclusão do inquérito policial."