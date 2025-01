Padre Airton Freire, réu por crimes sexuais, é submetido a audiência nesta quarta-feira (8)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Padre Airton Freire, que se encontra em prisão domiciliar desde agosto de 2023, será submetido à primeira e audiência de instrução e julgamento, nesta quarta-feira (8), após acusações relacionadas a crimes sexuais. Segundo informações repassadas pelo advogado de acusação de uma das vítimas, o julgamento vai acontecer em Buíque, que fica no Agreste pernambucano, e está previsto para iniciar por volta das 8h.

O que aconteceu?

Criador da Fundação Terra, Padre Airton e três funcionários foram se tornaram réus após acusações de prática de crimes sexuais. Preso preventivamente no dia 14 de julho de 2023, em Arcoverde, no Sertão, o padre foi alvo de operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão. Ele chegou a ficar em uma cela isolada no Presídio Advogado Brito Alves. No entanto, no dia 22 do mesmo mês, ele passou mal e foi encaminhado para o Hospital Memorial Arcoverde e, no dia seguinte, para o Hospital Português. O padre Airton continua em prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica.

Juntamente ao Padre, outros homens também são réus no caso: o motorista Jailson Leonardo da Silva, de 46 anos; Landelino Rodrigues da Costa filho, 34, responsável por realizar filmagens de missas e eventos na Fundação Terra. Outro motorista, que não teve o nome divulgado pela polícia, também é réu e responde pelo crime de falso testemunho, no entanto, não teve a prisão preventiva decretada.

Ainda foragido, Jailson foi acusado de estupro pela personal stylist Sílvia Tavares de Souza, 53 anos. A mulher alega ter sido violentada durante um retiro espiritual em 2022. A vítima ainda conta que tudo aconteceu na presença do Padre, quando ele a chamou em sua casa para massageá-lo. Ela parou imediatamente quando percebeu que o religioso estava sem roupas, mas foi surpreendida pelo motorista.

"Quando pulei da cama, o motorista colocou a faca no meu pescoço, me deu uma gravata e disse 'quieta que ninguém vai morrer'", contou a vítima. Silvia também contou que o padre se masturbava enquanto ela era estuprada, a mando do religioso.

O envolvimento de Landelino não foi revelado pela polícia e ele foi preso no dia 27 de julho após ter seu nome divulgado.

O que diz a defesa?

Em nota, a defesa do Padre Airton reitera a inocência do religioso.

"Com graves problemas de saúde, o padre está privado indevidamente de sua liberdade há um ano e meio. O julgamento será uma oportunidade importante para que sua inocência seja devidamente comprovada".