Audiência de instrução de Padre Airton teve início nesta quarta-feira

O Padre Airton Freire, criador da Fundação Terra, foi submetido à primeira audiência de instrução, nesta quarta-feira (8), em Buíque, agreste pernambucano. Apesar da audiência atrair dezenas de populares, para ver o Padre Airton, ele não esteve presencialmente no local, acompanhando a audiência de forma remota. A defesa da vítima decidiu se pronunciar sobre o caso somente quando for finalizado o julgamento.

A audiência estava prevista para iniciar às 8h, mas teve um atraso. A audiência seguiu até a noite desta quarta, sem detalhes serem repassados para a imprensa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou apenas que os processos de apuração dos crimes sexuais ocorrem em segredo de Justiça, para preservar a intimidade das partes.

CASO PADRE AIRTON

Padre Airton é acusado de crimes sexuais e aguardava a audiência em prisão domiciliar desde agosto de 2023. Ele e três funcionários se tornaram réus após acusações de prática de crimes sexuais. Preso preventivamente no dia 14 de julho de 2023, em Arcoverde, no Sertão, o padre foi alvo de operação, que também cumpriu mandados de busca e apreensão.

No dia 22 do mesmo mês, o padre passou mal e foi encaminhado para o Hospital Memorial Arcoverde e, no dia seguinte, para o Hospital Português. O padre Airton continua em prisão domiciliar e usa tornozeleira eletrônica.

Juntamente com o Padre, outros homens também foram tornados réus no caso: Jailson Leonardo da Silva, de 46 anos, motorista; Landelino Rodrigues da Costa Filho, de 34 anos, responsável pelas filmagens de missas e eventos na Fundação Terra. Outro motorista, cujo nome não foi divulgado pela polícia à época, também é réu e responde pelo crime de falso testemunho, mas não teve a prisão preventiva decretada.

Ainda foragido, Jailson foi acusado de estupro por Sílvia Tavares de Souza, de 53 anos, personal stylist. Ela afirma ter sido vítima de violência sexual durante um retiro espiritual em 2022.

Segundo a vítima, o padre havia chamando-a para massageá-lo e seus aposentos. Contudo, a mulher parou imediatamente quando percebeu que msm estava se roupas, mas foi surpreendida por Jailson.

"Quando pulei da cama, o motorista colocou a faca no meu pescoço, me deu uma gravata e disse 'quieta que ninguém vai morrer'", contou na época.

A mulher também contou que o padre estava se masturbando diante da cena de violência. O envolvimento de Landelino não foi detalhado pela polícia, mas ele foi preso no dia 27 de julho, após a divulgação de seu nome.