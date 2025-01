Delegado, natural de Pernambuco, é morto a tiros em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um delegado da Polícia Civil de São Paulo, natural do município de Chã Grande, no Agreste pernambucano, foi morto enquanto caminhava no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista, nesta terça-feira (14). Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32, foi abordado por um motociclista que, armado, teria tomado a arma do policial e efetuado disparos.

Conforme imagens de câmeras de segurança, Belarmino ainda tenta correr, mas é atingido e cai na rua poucos metros depois do local onde foi abordado. O delegado chegou a ser levado para o Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública lamentou a morte e disse tratar-se de um roubo. "Ao perceber que o delegado estava armado, o assaltante disparou contra ele, atingindo-o nas costas." O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da 6ª Delegacia Seccional.

POLICIAL DE PERNAMBUCO

Belarmino havia iniciado a carreira como delegado de polícia em maio do ano passado. Em nota, a prefeitura de Chã Grande lamentou a morte do delegado e decretou luto oficial de três dias na cidade.