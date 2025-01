Feminicídio: suspeito de matar ex-namorada em ONG no Grande Recife é preso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil prendeu o homem suspeito de matar a ex-namorada, a assistente administrativa Simone Cosme Menezes, 42 anos. O feminicídio aconteceu em uma ONG onde a vítima trabalhava, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde da quarta-feira (29).

A prisão de Ewanderson João da Silva, 37, aconteceu no município de Bonança, na madrugada desta quinta-feira (30). Em depoimento na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, ele confessou o feminicídio. O suspeito teria dito que matou a ex-namorada a facadas "por amor".

Simone trabalhava na administração do Projeto Saúde Ativa Social. Enquanto trabalhava, ela foi surpreendida pelo ex-namorado, que pediu para conversar. Os dois ficaram a sós. Pouco depois, uma enfermeira encontrou o corpo da vítima no banheiro.

"Recentemente, há uns cinco dias, ele chegou com um buquê para ela e a gente pensou que 'estava' tudo bem, que tinha reconciliado", contou Gleydson Renan, fisioterapeuta e voluntário da ONG, em entrevista à TV Jornal.

A assistente administrativa teria terminado o relacionamento após sofrer agressões físicas. Mesmo assim, o suspeito continuava tentando uma reconciliação.

"A gente não tem certeza ainda da arma (usada no crime), mas tudo indica que foi uma faca do tipo peixeira. Ela foi atingida em três lugares diferentes, no tórax e no abdômen, e sem possibilidade de defesa", declarou o delegado Victor Leite, em entrevista à TV Globo.

O suspeito vai passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (30).

FEMINICÍDIOS EM PERNAMBUCO

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 77 casos de feminicídio foram registrados em Pernambuco em 2024. No mesmo período de 2023, a polícia somou 82 vítimas.

Em caso de violência, a mulher pode acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. Vizinhos e parentes da vítima, que presenciarem algum tipo de agressão ou ameaça, também devem denunciar os episódios.

Para orientações sobre a rede de proteção, as mulheres podem entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Mulher: 0800.281.8187.