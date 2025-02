Grupo preso em operação é suspeito de 10 homicídios na Zona Sul do Recife só em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Líder da organização foi capturado em 2022 com mais de uma tonelada de maconha em Boa Viagem, mas continuava dando ordens de dentro do presídio

A Polícia Civil revelou que o grupo desarticulado em operação, nesta sexta-feira (7), foi responsável por ao menos dez homicídios registrados na Zona Sul do Recife no ano passado. Especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a organização teria movimentado mais de R$ 38 milhões em dois anos - quantia que agora foi bloqueada por determinação da Justiça.

Na operação denominada Ibiza, a 2ª Vara Criminal da Capital expediu 11 mandados de prisão temporária (nove foram cumpridos) e 19 de busca e apreensão, sendo 16 cumpridos.

As investigações tiveram início em outubro de 2022, após policiais do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) prenderem um homem em flagrante com 1,342 quilos de maconha prensada no flat Ibiza, em Boa Viagem. No andamento do inquérito foi confirmado que ele era o líder do grupo criminoso.

No começo de 2024, outra apreensão de drogas em Camaragibe, no Grande Recife, chamou a atenção da polícia, que identificou a relação com o mesmo grupo.

"Nas investigações do aumento dos homicídios na área de Boa Viagem em 2024 percebemos que muitos tinham sido praticados por esse grupo, por causa da disputa por território para domínio do tráfico de drogas. O líder da organização rival também está preso, no Rio de Janeiro, desde o ano passado", relatou o delegado Diego Pinheiro, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Além de Boa Viagem, homicídios também foram praticados pelo grupo no Pina e em Brasília Teimosa.

LÍDER DANDO ORDENS MESMO PRESO

Mesmo preso desde 2022, o líder do grupo que foi alvo de operação nesta sexta-feira continuou dando ordens de dentro do presídio, segundo a polícia. "Vimos que apenas prendê-los não estava funcionando, por isso investigamos também a lavagem de dinheiro e pedimos o bloqueio dos ativos financeiros", disse o delegado.

O líder foi transferido para o Presídio de Tacaimbó em 2024, onde está isolado para evitar a comunicação com outros integrantes da organização criminosa.

A polícia ainda revelou que o grupo usava parentes e outras pessoas como laranjas para a lavagem de dinheiro.

"Isso ocorria com a compra e venda de veículos no Recife e também em empresas do Paraná", contou o delegado.

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos nos municípios do Recife, Olinda, Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, Paulista, São Lourenço da Nata, Santa Cruz do Capibaribe, Itaquitinga, e Itamaracá. Também houve cumprimento em Curitiba e Colombo (Paraná) e Taguatinga (Distrito Federal).

RESPOSTA AO AUMENTO DE HOMICÍDIOS NO RECIFE

A operação é uma resposta da Polícia Civil ao aumento do número de mortes violentas intencionais registrado no Recife em 2024.

A capital pernambucana fechou o ano passado com aumento de 4,8% nas mortes. Ao todo, 626 pessoas perderam a vida por causa da violência. No mesmo período de 2023, foram 597.

Nas mortes violentas intencionais, como são classificadas nacionalmente, estão inseridos os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de ações das forças de segurança.