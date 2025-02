Operação prende 11 integrantes de grupo acusado de homicídios e tráfico na Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, nesta sexta-feira (7), prendeu 11 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com forte atuação sobretudo na Zona Sul do Recife.

De acordo com as investigações, iniciadas em janeiro de 2023, o grupo praticou assassinatos nos bairros de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa no ano passado. O número de crimes contra a vida atribuídos à organização ainda não foi revelado.

Além dos 11 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão também foram cumpridos na Operação Ibiza - como foi denominada. A pedido da polícia, a 2ª Vara Criminal da Capital também determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de 38 milhões.

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos nos municípios do Recife, Olinda, Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, Paulista, São Lourenço da Nata, Santa Cruz do Capibaribe, Itaquitinga, e Itamaracá. Também houve cumprimento de mandados em Curitiba e Colombo (Paraná) e Taguatinga (Distrito Federal).

Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados para as sedes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE), ambos localizados no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

RESPOSTA AO AUMENTO DE HOMICÍDIOS NO RECIFE

A operação de repressão qualificada deflagrada nesta sexta-feira é uma resposta da Polícia Civil ao aumento do número de mortes violentas intencionais registrado no Recife em 2024.

A capital pernambucana fechou o ano passado com aumento de 4,8% nas mortes. Ao todo, 626 pessoas perderam a vida por causa da violência. No mesmo período de 2023, foram 597.

Nas mortes violentas intencionais, como são classificadas nacionalmente, estão inseridos os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de ações das forças de segurança.