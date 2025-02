Desembargador anula apreensão de Ferrari de dono de casa de apostas alvo da Operação Integration

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ordem da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, determinando a apreensão do veículo Ferrari, sob posse do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, foi revogada. A decisão é do desembargador Demócrito Reinaldo Filho, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A juíza havia determinado a apreensão argumentando que o veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 7 milhões, estava circulando em locais proibidos, inclusive em um centro de compras na Zona Sul do Recife.

No entanto, em decisão interlocutória, o desembargador afirmou que, em sessão realizada em 28 de janeiro deste ano, foi autorizada a devolução da Ferrari, apreendida na Operação Integration em setembro de 2024, e também a circulação dela - sem restrições.

Ele explicou, ainda que houve um equívoco durante a sessão e que essa decisão deveria ter sido mais clara.

"Sendo assim, como já havia autorizado o uso do veículo Ferrari Purosangue (placas DFF0D62 – ano 2024), compreendo que o veículo não circulou de maneira irregular, não tendo havido desrespeito à decisão desta Corte Estadual, como mencionou a juíza", pontuou o desembargador na decisão.

Darwin Henrique da Silva Filho é um dos indiciados na Operação Integration, que investigou crimes de prática ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

JUÍZA REJEITA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO

Na mesma decisão que havia determinado a apreensão da Ferrari, na terça-feira, a juíza indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial da Operação Integration. A defesa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que chegou a ser presa, foi uma das que solicitou a interrupção da investigação.

"Considero, de forma preliminar, que a tentativa de extinção do inquérito nesta fase é desprovida de fundamento. Não há, neste momento, elementos suficientes para o arquivamento ou trancamento da investigação, razão pela qual a diligência deve prosseguir regularmente", argumentou a magistrada.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ainda avalia se denuncia ou arquiva o inquérito relacionado à operação. O cantor Gusttavo Lima, um dos indiciados pela Polícia Civil de Pernambuco, foi retirado do processo, após pedido de arquivamento dos promotores do caso.

INVESTIGAÇÃO

A investigação da Polícia Civil de Pernambuco teve início em abril de 2023. O inquérito indicou que teriam sido movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais.

O dinheiro teria sido lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.