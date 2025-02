Juíza manda apreender novamente Ferrari de dono da casa de apostas alvo da Operação Integration

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, determinou a apreensão do veículo Ferrari, que está sob posse do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, principal alvo da Operação Integration, que investigou crimes de prática ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

A coluna Segurança teve acesso à decisão publicada nessa quarta-feira (12). No documento, a magistrada pontuou que recebeu uma representação sigilosa informando que o veículo de luxo estava circulando em locais proibidos, inclusive em um centro de compras na Zona Sul do Recife e solicitando a expedição de um mandado de busca e apreensão dele.

A Ferrari, avaliada em mais de R$ 7 milhões, já havia sido apreendida em setembro do ano passado, na deflagração da Operação Integration, mas que havia voltado para as mãos de Darwin Filho após uma decisão em segunda instância.

"Registro que a conduta de desrespeito à decisão do desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho pelo fiel depositário Darwin Henrique da Silva Filho é extremamente grave. Além de circular em locais não autorizados, demonstra um flagrante desrespeito à decisão judicial e ao compromisso assumido pelo fiel depositário. Tais atitudes evidenciam o desprezo pelas determinações judiciais, o que não pode ser tolerado, especialmente em um contexto de investigação criminal", disse a magistrada, na decisão.

"Ressalto que a ordem judicial do desembargador, ao designar o fiel depositário, foi clara e objetiva quanto às responsabilidades impostas, e qualquer violação dessa ordem compromete a regularidade do processo e a confiança no cumprimento das determinações legais. Assim, além da medida de busca e apreensão, a conduta do fiel depositário poderá ser analisada em momento oportuno, caso seja constatado que houve violação deliberada e intencional das condições estabelecidas na decisão judicial", completou.

Após decisão da juíza, desembargador do TJPE anulou o mandado de busca e apreensão. Leia aqui

JUÍZA REJEITA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO

Na mesma decisão, a juíza também indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial da Operação Integration. A defesa da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que chegou a ser presa, foi uma das que solicitou a interrupção da investigação.

"Considero, de forma preliminar, que a tentativa de extinção do inquérito nesta fase é desprovida de fundamento. Não há, neste momento, elementos suficientes para o arquivamento ou trancamento da investigação, razão pela qual a diligência deve prosseguir regularmente", argumentou a magistrada.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ainda avalia se denuncia ou arquiva o inquérito relacionado à operação. O cantor Gusttavo Lima, um dos indiciados pela Polícia Civil de Pernambuco, foi retirado do processo, após pedido de arquivamento dos promotores do caso.

INVESTIGAÇÃO

A investigação da Polícia Civil de Pernambuco teve início em abril de 2023. O inquérito indicou que teriam sido movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais.

O dinheiro teria sido lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.