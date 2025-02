Uso de drones no Carnaval do Recife e Olinda é proibido; quem for flagrado poderá ser preso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SDS diz que medida é para garantir a segurança do espaço aéreo e evitar acidentes com foliões. Apenas imprensa e prefeituras poderão usar equipamentos

O uso de drones nos polos de folia no Recife e em Olinda está proibido durante o Carnaval. A decisão foi anunciada pela Secretaria de Defesa Social (SDS) nesta quinta-feira (13). Quem for flagrado pela Polícia Militar descumprindo a regra será preso.

De acordo com a pasta estadual, a medida é uma forma de garantir a segurança do espaço viário e evitar possíveis acidentes com os foliões. Apenas veículos de imprensa e representantes das duas prefeituras poderão usar os drones, conforme reunião definida na segunda-feira (10).

Previsto no artigo 261 do Código Penal Brasileiro, o crime de expor a perigo aeronave tem pena de até cinco anos de prisão, além de ser inafiançável.

O período de abrangência da proibição será de 27 de fevereiro a 05 de março, em relação aos eventos carnavalescos no Recife, e de 27 de fevereiro a 09 de março, em Olinda.

No caso das festas privadas que aconteçam nessas datas, será permitido operar drones normalmente em seus eventos, desde que estejam devidamente autorizados pelo Cindacta e que as festas não ocorram nas áreas de zona de restrição de voo (Recife Antigo, Galo da Madrugada e Olinda, no ambiente do Carnaval).

Risco de colisões

O tenente-coronel Haner de Oliveira, gestor de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA), destacou que o risco do uso irregular de drones no Carnaval é grande, uma vez que podem danificar as aeronaves em caso de colisão e, até mesmo, provocar uma fatalidade.

"Tivemos como exemplo um caso que ocorreu no Réveillon do Recife, quando um drone privado perseguiu uma aeronave do GTA, que teve que retornar para a base para evitar uma ocorrência grave", disse.

"Agora vamos imaginar no Carnaval, uma festa que reúne multidões. Caso um drone que não esteja autorizado entre em colisão com o rotor de cauda de uma aeronave, a mesma pode perder orientação e cair em cima das pessoas, causando uma grande tragédia", completou.

