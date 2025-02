Golpe usa número de telefone do banco para enganar correntistas e roubar contas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo golpe está sendo aplicado contra correntistas no País. Criminosos estão utilizando uma tecnologia chamada "mascaramento de chamada" para fazer com que o número do telefone do banco apareça na tela do celular da vítima, aumentando a credibilidade da fraude. A abordagem começa com uma ligação informando sobre um suposto acesso indevido à conta e alegando um bloqueio por segurança.

Segundo Guilherme Silvestre, especialista em soluções de Segurança e Produtividade da HSBS, os fraudadores obtêm informações como nome, banco e agência das vítimas por meio de vazamentos de dados. Os principais alvos são clientes com maior poder aquisitivo.

COMO FUNCIONA O NOVO GOLPE BANCÁRIO?

Com as informações das vítimas, os criminosos tentam acessar a conta utilizando senhas erradas, provocando o bloqueio e impedindo que o verdadeiro dono consiga entrar.

Depois disso, os bandidos entram em contato usando um número idêntico ao do banco, informando que houve tentativas suspeitas de acesso e que, a conta precisou ser bloqueada como medida de segurança. A vítima, acreditando na ligação, segue as instruções para supostamente recuperar o acesso.

Na conversa, os golpistas citam detalhes da conta, como limites de cheque especial, transferência e PIX, ganhando a confiança da pessoa. Na sequência, pedem que a vítima acesse o aplicativo ou site do banco e forneça informações sensíveis. Com esses dados, os criminosos conseguem configurar a conta em outro dispositivo e assumem o controle total.

COMO EVITAR O GOLPE?

Silvestre destacou que os bancos nunca entram em contato com clientes pedindo dados pessoais, senhas ou códigos de verificação por telefone. Caso receba uma ligação suspeita, a recomendação é desligar imediatamente e entrar em contato com o banco pelos canais oficiais.

Outra medida é ativar a autenticação em dois fatores para dificultar acessos não autorizados. Além disso, configurar alertas no aplicativo do banco para receber notificações de toda a movimentação que ocorrer na conta pode ajudar a agir rapidamente.

Monitorar a conta com frequência, evitar repetir senhas em diferentes serviços e alterá-las regularmente são práticas que também reduzem os riscos.