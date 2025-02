Raquel Lyra se pronuncia sobre chacina que deixou 6 mortos em Abreu e Lima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra se pronunciou, nesta terça-feira (18), sobre a chacina que deixou seis pessoas da mesma família mortas em Abreu e Lima, no Grande Recife. Cinco adultos e um adolescente - todos do sexo masculino - perderam a vida.

"Quero lamentar e me solidarizar às famílias das pessoas que perderam os seus entes. Desde o primeiro momento, a Polícia Científica, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil já recolheram os elementos de prova e estão com as linhas de investigação postas a partir dos fatos que foram narrados e das provas que foram identificadas no local", declarou, em entrevista à TV Globo.

O crime aconteceu numa residência localizada na Estrada de Pitanga 2, em Chã de Cruz. Cerca de dez homens armados se identificaram como policiais e pediram para entrar no imóvel. O grupo seguiu para o quarto e atirou nas vítimas, que estavam dormindo.

As vítimas foram identificadas como:

Lucas José de Oliveira da Silva, 27 anos;

Mikael Manekison Bernardo da Silva, 18 anos;

João Victor José de Oliveira Silva, 20 anos;

Cauã Bernardo da Silva, 16 anos;

Felipe José de Oliveira da Silva, 23 anos;

Henrique José Oliveira da Silva, 29 anos.

Cauã e Mikael eram irmãos. Os outros eram primos deles.

Os criminosos não feriram a testemunha.

"Os jovens foram acordados e rendidos. Cinco foram colocados em colchões e foram executados. Ainda é muito cedo para termos informações concretas sobre a motivação (do crime). O que posso dizer é que todos eram usuários de drogas e há três linhas de motivação", afirmou o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o delegado, os atiradores usaram armas de calibres variados, incluindo 9mm, .40 e 380. A principal hipótese levantada até o momento é de que os criminosos procuravam por uma das vítimas.

SDS DIVULGA NÚMERO PARA DENÚNCIAS

A Secretaria de Defesa Social reforçou, em nota oficial, que dispõe de serviço para denúncia anônima, por meio de sua Ouvidoria, nos números 181 ou 0800.081.5001.

"O cidadão pode repassar informações, não só desta ocorrência, mas sobre quaisquer crimes, que serão apurados pelos órgãos policiais competentes", informou a pasta estadual.

A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer município do Estado. O número não é identificado e o sigilo absoluto é garantido, afirmou a SDS.