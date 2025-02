Corpo de mulher é encontrado em praia no município do Cabo de Santo Agostinho; família aponta companheiro como suspeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O corpo de uma mulher foi encontrado entre os arrecifes da praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na última quinta-feira (20). A vítima foi identificada como Érica Francisca da Silva, de 38 anos.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, onde exames confirmaram que a causa da morte foi asfixia.

De acordo com familiares, além da asfixia, Érica apresentava múltiplos sinais de agressão por todo o corpo, incluindo ferimentos graves na cabeça. O detalhe que mais chocou a família foi o fato de ela ter sido encontrada vestindo uma roupa de dormir, o que levanta a suspeita de que o crime tenha ocorrido dentro de casa.

Companheiro é apontado como principal suspeito



Para a família, o principal suspeito do crime é o companheiro com quem Érica vivia há cerca de um ano. Bruna, irmã da vítima, afirmou em entrevista à TV Jornal que o homem tinha um comportamento ciumento e agressivo.

"Ele era psicopata, era ciumento demais com ela. Onde ela estava, ele não deixava ela em paz um minuto sequer", declarou Bruna.

Ainda segundo a irmã da vítima, o casal havia discutido na última terça-feira (18). Na mesma noite, Érica teria sido morta dentro da residência onde morava com o suspeito. A família acredita que, após o crime, o homem colocou o corpo dentro do carro do casal e, no dia seguinte, desovou na praia de Gaibu.

Além disso, Bruna revelou que o suspeito teria tentado ocultar o crime lavando o carro. Outro fato que intrigou os familiares foi que, um dia após o crime, o homem foi até a casa da mãe de Érica perguntar por ela, fingindo não saber de seu paradeiro. "Ele foi totalmente frio, perguntando por ela e dizendo que não sabia onde ela estava", relatou Bruna.

Suspeito foi detido e liberado



O suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado após prestar depoimento. Posteriormente, ele procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para fornecer novos esclarecimentos.

A família de Érica pede justiça e espera que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. O corpo da vítima foi levado para o Cemitério de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho.

Investigação em andamento



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações já foram iniciadas e continuarão até a completa elucidação do caso. O crime segue sendo tratado como homicídio e novas diligências devem ser realizadas nos próximos dias.