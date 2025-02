Suspeito de matar a tiros DJ em Boa Viagem é preso em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Suspeito foi preso após dias de investigação. A motivação do crime, que ocorreu na madrugada do domingo (16), ainda é alvo de apuração

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (24), em uma comunidade de Olinda, no Grande Recife, o homem suspeito de matar o DJ Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, conhecido como DJ Tinho Pimentel.

O crime aconteceu na madrugada do domingo (16), em um restaurante no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Segundo relatos de testemunhas, o DJ estava bebendo com amigos no restaurante Ilha dos Navegantes, localizado na Rua dos Navegantes, quando se envolveu em uma discussão com outro homem.

Durante a briga, o suspeito chegou a ameaçá-lo e deixou o local. No entanto, cerca de 20 minutos depois, ele retornou armado e efetuou disparos contra Geraldo, que morreu no local antes de receber atendimento.

O delegado Caio Morais informou que o suspeito e um homem que estava com ele foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Prendemos ele numa comunidade em Olinda, uma comunidade cercada pelo tráfico de drogas", afirmou o delegado.

De acordo com a advogada da família de Geraldo, a vítima recebeu ameaças do suspeito pouco antes do crime acontecer. "Infelizmente, nós temos uma ameaça do algoz em voltar ao local e ceifar a vida dele, ameaça esta, que foi cumprida 20 minutos depois, quando ele volta e efetua os disparos", pontuou Emili Diniz.



Mais informações sobre o crime, como a identidade do suspeito e sua prisão, serão divulgadas na coletiva de imprensa, que ocorre nesta terça-feira (25).

DEFESA DO SUSPEITO

Em nota, a defesa do suspeito afirmou que ele "optou por permanecer em silêncio durante seu depoimento no dia de hoje". Além disso, a defesa também informa que o suspeito "responde a outro processo criminal, mas não há, até o momento, condenação definitiva".