Advogado atira no filho do amigo após confundi-lo com assaltante no Recife

Uma tentativa de assalto quase terminou em tragédia na noite da quarta-feira (19) no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Durante a ação criminosa, um advogado de 57 anos atirou acidentalmente no filho de um amigo, um jovem de 23 anos, após confundi-lo com um dos assaltantes.



O caso aconteceu na Rua Alaíde, onde o morador estava realizando uma mudança. Ele estava dentro do carro na garagem quando foi abordado por dois criminosos armados. Os bandidos anunciaram o assalto, tomaram as chaves do veículo e tentaram dar partida, mas não conseguiram ligar o carro automático.

"Foi um susto muito grande. Eu estava com minha mulher e dois bebês em casa. O efeito surpresa me deixou muito chocado", relatou o advogado, que preferiu não se identificar, em entrevista à TV Jornal.

Disparo acidental

Enquanto os criminosos tentavam levar o carro, o advogado conseguiu correr para o quintal da residência. No terraço da casa, estavam um amigo dele e o filho, que também foram ameaçados pelos bandidos. De acordo com o relato, no momento de desespero, o morador pegou uma arma e atirou para o alto, tentando afastar os criminosos.

Ainda segundo o advogado, ele viu uma pessoa se aproximando no quintal escuro, e acabou efetuando um disparo, achando se tratar de um dos assaltantes.

"Ele veio na minha direção e, para me defender, não tive outra alternativa a não ser atirar", disse o advogado. No entanto, o homem atingido não era um dos criminosos, mas sim o filho do amigo dele, que também tentava escapar dos assaltantes.

Fuga dos criminosos e estado da vítima



Câmeras de segurança no local registraram toda a movimentação dos assaltantes. Nas imagens, um deles aparece caminhando na rua e depois volta para ajudar o comparsa. Segundos depois, os disparos são ouvidos, e um morador da região sai correndo assustado.

Na tentativa de fuga, os criminosos ainda tentaram abordar um carro de aplicativo, mas o passageiro conseguiu escapar. Sem sucesso, os bandidos acabaram fugindo a pé.

A vítima do disparo, um jovem de 23 anos que trabalha como comerciante autônomo, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas. A esposa da vítima informou que o estado de saúde é estável.

Após o ocorrido, o advogado se apresentou espontaneamente ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e entregou a arma, que tem registro na Polícia Federal.



