Ponte Giratória, que dá acesso ao Bairro do Recife, vira ponto de assaltos enquanto intervenções não são concluídas

Nesta semana, o Jornal do Commercio recebeu denúncias de pessoas que trabalham no Recife Antigo e que foram assaltadas ao passarem na faixa de pedestre da Ponte Giratória. Entre a terça-feira (18) e a quinta-feira (20), ao menos duas pessoas foram vítimas de abordagem criminosa.

Em contato com o JC, uma das vítimas, de 27 anos, detalhou o caso e expôs o abandono e a falta de policiamento no local.

"Era por volta das 19h. Eu estava saindo do escritório e fui sentido do Novotel para pegar o ônibus. Muito vazias as ruas, tudo escuro e totalmente abandonado. Quando eu cheguei na metade da ponte, dois rapazes me abordaram e anunciaram assalto. Levaram minha mochila e meu celular. No meu telefone, conseguiram entrar nas minhas contas bancárias e levaram tudo o que tinha. Fizeram compra no meu cartão e esvaziaram tudo", detalhou o homem que não quis ser identificado.

"Quero frisar que é a questão da polícia. Aqui no centro está tudo abandonado e não tem atenção", complementou.

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO). A Polícia Civil disse, em nota, "as investigações seguem em andamento".

GUARDA MUNICIPAL



A reportagem apurou que, em reunião entre empresas que têm sede no Recife Antigo, elas pressionaram e cobraram a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado por policiamento nas redondezas.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) está presente na ponte giratória do Recife Antigo com três agentes e uma viatura, que atuam em regime de plantão, das 6h às 22h.

"A ação da Guarda no local é complementar ao policiamento ostensivo de responsabilidade da Polícia Militar de Pernambuco, e acontece em parceria com a Companhia Independente de Apoio do Turista (Ciatur)", informou a gestão.

"Ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, a GCMR realiza rondas diurnas em toda a Ilha do Recife Antigo com cinco viaturas, cada uma com três agentes. À noite, são três viaturas e dois agentes em cada. Nos fins de semana, a região é atendida pelo Grupo Tático Operacional (GTO). Além disso, é realizado o videomonitoramento da área, com 44 câmeras Speed Dome e 52 câmeras instaladas em totens", complementa a nota da Prefeitura do Recife.

EFETIVO DA PM NA REGIÃO

A reportagem questionou a Polícia Militar sobre o efetivo na região do Recife Antigo. A corporação declarou que conta com guarnições táticas, por meio de moto patrulhamento, operações de Alerta Celular, Transporte Seguro, além do GATI, que atua em toda a área de abrangência da unidade.

"Adicionalmente, uma viatura realiza um ponto de parada na entrada da referida ponte", disse a PMPE.

PONTE GIRATÓRIA ESTÁ FECHADA DESDE OUTUBRO DE 2023

A Ponte Giratória foi interditada parcialmente em outubro de 2023 e posteriormente fechada completamente ao tráfego de veículos e até de pedestres. A intervenção na ponte, entretanto, teve início em 2022. Mas só em 2023 os trabalhos identificaram a patologia na infraestrutura da passagem elevada. Foram meses de análise para orientar a gestão municipal sobre as soluções a serem adotadas.

A Ponte Giratória liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife, conectando a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita.

O investimento inicial na recuperação da estrutura foi de R$ 9,4 milhões e os principais serviços foram executados na parte inferior do tabuleiro da ponte, com a remoção da camada de nata de cimento, de modo a garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado para recomposição da seção da célula/laje.