Ponte Princesa Isabel tem data de conclusão de obras, mas Ponte Giratória segue indefinida

As duas pontes localizadas no Centro do Recife e que seguem em obras há quase dois anos, gerando um impacto direto no trânsito e na circulação de pedestres e ciclistas, têm nova previsão de conclusão informada pela Prefeitura do Recife.

Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), a requalificação da Ponte Princesa Isabel, que se arrasta desde o fim de 2022, tem previsão de ser concluída em outubro. O atraso nos trabalhos teria acontecido devido à inclusão de novos trabalhos na manutenção do equipamento. Agora, seria um reparo na viga lateral da estrutura.

A previsão inicial de liberação da obra na Ponte Princesa Isabel era junho deste ano. Construída em 1863 e projetada pelo francês Louis Léger Vauthier - mesmo projetista do Teatro de Santa Isabel e do Mercado de São José -, a Ponte Princesa Isabel começou a ser requalificada em dezembro de 2022 e contou com um orçamento de R$ 10,6 milhões.

Além da recuperação do tabuleiro da ponte, o projeto prevê a recuperação do guarda-corpo, substituição de 90 aparelhos de apoio, recuperação das vigas e lajes, chegando a um total de 9.333,17 m² de área recuperada e reforçada, entre outras intervenções.

A interdição da Ponte Princesa Isabel tem afetado muito a circulação de pedestres e ciclistas porque a obra se estendeu para quase toda a calçada e a prefeitura optou por não abrir espaço no viário.

LIBERAÇÃO DA PONTE GIRATÓRIA SEM QUALQUER PREVISÃO

Já a liberação da Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória e que conecta o Cais de Santa Rita ao Bairro do Recife, segue sendo uma incógnita. Não se sabe, inclusive, se o equipamento voltará a receber o tráfego de veículos, como acontecia antes. Há a possibilidade, segundo fontes ouvidas em reserva pela Coluna Mobilidade, de a ponte virar apenas de pedestres ou, no máximo, com acesso controlado para veículos.

Segundo a Emlurb, uma nova licitação foi lançada no início de agosto e está na fase de recursos. O novo certame vai viabilizar a realização dos serviços especiais de recuperação e reforço estrutural da ponte. A Prefeitura do Recife, entretanto, não deu mais detalhes sobre valores da nova licitação nem qual a previsão de duração dos trabalhos.

INTERDIÇÃO TEM UM ANO E GERA IMPACTOS NO TRÂNSITO DO CENTRO

A Ponte Giratória foi interditada parcialmente em outubro de 2023 e posteriormente fechada completamente ao tráfego de veículos e até de pedestres. A intervenção na ponte, entretanto, teve início em 2022. Mas só em 2023 os trabalhos identificaram a patologia na infraestrutura da passagem elevada. Foram meses de análise para orientar a gestão municipal sobre as soluções a serem adotadas.

A Ponte Giratória liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife, conectando a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita. O investimento inicial na recuperação da estrutura foi de R$ 9,4 milhões e os principais serviços foram executados na parte inferior do tabuleiro da ponte, com a remoção da camada de nata de cimento, de modo a garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado para recomposição da seção da célula/laje.

O impacto do fechamento da ponte é grande na mobilidade do Centro, principalmente para quem entra ou sai para a Zona Sul da cidade. E tem sido ampliado devido às obras simultâneas de construção do NovoHotel, o Hotel-Marina, e o Expo Center Recife, o primeiro centro de convenções do Recife, no Cais de Santa Rita.

Além do afunilamento das faixas de circulação há meses, a região está perigosa e sem qualquer planejamento para a circulação de pedestres e ciclistas.

A Coluna Mobilidade tentou entrevistar alguém da Secretaria de Infraestrutura ou da Emlurb para entender melhor a situação das pontes, mas a comunicação da PCR não autorizou.