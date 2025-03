Psicólogo é preso por abusar sexualmente de pacientes após promessa de 'sexo divino'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um psicólogo de 28 anos, que se passava por psicanalista, foi preso após denúncias de abusos sexuais contra pacientes no município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo as investigações, ele praticava os crimes com a promessa de cura por meio do "sexo divino".

O suspeito, que não teve o nome divulgado oficialmente, foi preso pela Polícia Civil após a expedição de um mandado de prisão preventiva. Ele é suspeito de assédio sexual e estupro mediante fraude.



Policiais da Delegacia da Mulher de Arcoverde encontraram o homem numa residência na Rua Francisco Leonardo Filho, no Centro de Arcoverde.

À polícia, as vítimas relataram que o falso psicanalista utilizava cartas de tarô para "ler o futuro" das pacientes. Nesses encontros, ele convencia as mulheres a fazer sexo com ele como forma de cura a possíveis doenças mentais.

A expectativa é de que mais vítimas procurem a polícia após a prisão do suspeito.

EXONERAÇÃO NA PREFEITURA DE BUÍQUE

Em nota pública, a Prefeitura de Buíque confirmou que o psicólogo também prestava serviço no Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do município. E que ele foi exonerado do cargo após as denúncias.

"A Secretaria de Saúde do município vem, por meio de nota, repudiar qualquer tipo de violência contra as mulheres, de modo que está sempre à disposição da população para prestar um serviço de qualidade e humanizado", disse trecho do comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo a pasta, o servidor não realizava atendimentos individualizados aos pacientes do Caps. "O mesmo desempenhava suas funções no setor administrativo e acompanhava atividades coletivas do referido Caps", disse.