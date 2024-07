Dieta low carb emagrece? Confira o que diz a ciência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A busca por métodos eficazes de emagrecimento é uma constante na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Entre as diversas dietas que prometem a perda de peso, a dieta low carb se destaca por sua popularidade e pelos resultados que muitos afirmam obter.

Mas, é importante observar as estratégias da dieta, bem como o contexto saudável da vida do paciente. Um estudo recente analisou este tipo de alimentação com redução de carboidratos.

O que é dieta Low Carb?

A dieta low carb, ou dieta de baixo carboidrato, é um regime alimentar que reduz significativamente a ingestão de carboidratos, priorizando o consumo de proteínas e gorduras.

Veja o que diz o estudo

Cientistas da Universidade da Califórnia em Riverside, EUA, alimentaram ratos com três dietas diferentes durante 24 semanas, com pelo menos 40% das calorias provenientes de gorduras, assim como ocorre na alimentação restrita de carbo.

O estudo observou vários impactos das dietas ricas em gordura. Mudanças nos genes relacionados ao metabolismo das gorduras e na composição das bactérias intestinais foram algumas das alterações previstas pelos pesquisadores.

Embora as descobertas em ratos não se apliquem totalmente a humanos, há uma semelhança de 97,5% no DNA funcional entre as espécies.

Em entrevista ao Portal SportLife, a endocrinologista Dra. Deborah Beranger explica: “As descobertas são preocupantes. [...] É necessária alguma gordura na dieta, talvez 10 a 15%. Porém, a maioria das pessoas abusa desse consumo e o boom das dietas low carb/high fat, com baixo carboidrato e alto teor de gordura, sem indicação especializada de médica e nutricionista está a produzir efeitos adversos na população”.

Quem quer emagrecer deve cortar os carboidratos?

A dieta low carb pode ser uma ferramenta eficaz para a perda de peso e o controle de algumas condições de saúde, especialmente a curto prazo.

No entanto, a eficácia a longo prazo e a adesão contínua pode não ser interessante. Algumas receitas low carb podem ser inseridas na alimentaçao, mas a total adesão à dieta deve ser cuidadosa.

Por isso, assim como indicado pela especialista, antes de iniciar qualquer dieta, é recomendável consultar um profissional de saúde para avaliar as necessidades individuais e garantir um plano alimentar equilibrado e seguro.

Afinal, cada pessoa possui um organismo diferente e apenas o médico ou profissional de nutrição pode determinar a melhor estratégia de acordo com os objetivos. Pois, como verificado no estudo, podem haver efeitos adversos.