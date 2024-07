6 opções de jantar saudável e rápido para suas noites

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a correria do dia a dia, preparar um jantar saudável e saboroso pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, com algumas receitas simples e nutritivas, é possível manter uma alimentação equilibrada sem sacrificar o sabor.

A seguir vamos apresentar 6 opções de jantar que são rápidas de fazer e repletas de nutrientes. Vamos conferir?

6 opções de jantar fit

1. Omelete de legumes



Ingredientes

ovos



tomate



espinafre



cebola



pimentão



queijo cottage



azeite



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo



Bata os ovos com sal e pimenta. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite e refogue a cebola e o pimentão picados até ficarem macios.

Acrescente o espinafre e o tomate picado, cozinhando até o espinafre murchar. Despeje os ovos batidos sobre os legumes na frigideira e cozinhe em fogo baixo até que a omelete esteja firme.

Adicione o queijo cottage por cima e dobre a omelete ao meio. Sirva quente.

2. Espaguete de legumes com molho de tomate



Ingredientes

abobrinha



cenoura



tomate



cebola



alho



azeite



manjericão fresco



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo

Use um espiralizador ou ralador para cortar a abobrinha e a cenoura em forma de espaguete. Em uma panela, aqueça um pouco de azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem.

Adicione os tomates picados e cozinhe até desmancharem. Tempere o molho de tomate com sal, pimenta e manjericão fresco.

Em outra panela, aqueça um pouco de azeite e refogue o espaguete de legumes até ficar macio. Sirva o espaguete de legumes com o molho de tomate por cima e, se desejar, adicione queijo parmesão ralado.

3. Salada de quinoa com legumes grelhados



Ingredientes

quinoa



legumes de sua preferência (abobrinha, pimentão, cebola)



azeite



suco de limão



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo



Cozinhe a quinoa conforme as instruções da embalagem. Grelhe os legumes em fatias ou pedaços. Em uma tigela, misture a quinoa cozida com os legumes grelhados.

Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta. Misture bem e sirva.

4. Frango grelhado com salada de folhas verdes



Ingredientes

filés de frango



mix de folhas verdes (alface, rúcula, espinafre)



tomates cereja



pepino



azeite



suco de limão



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo



Tempere os filés de frango com sal, pimenta e outros temperos de sua preferência. Grelhe os filés de frango até estarem cozidos por completo.

Em uma tigela, misture as folhas verdes, os tomates cereja e o pepino fatiado. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta. Corte os filés de frango grelhados em fatias e sirva sobre a salada.

5. Wrap de frango com vegetais



Ingredientes

peito de frango



wrap integral



mix de vegetais (cenoura ralada, alface, tomate)



molho de iogurte light



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo



Cozinhe o peito de frango até ficar bem cozido e desfie. Aqueça o wrap integral. Espalhe uma camada de molho de iogurte light sobre o wrap e adicione o frango desfiado e os vegetais no centro.

Tempere com sal e pimenta. Dobre as bordas do wrap para fechar e enrole bem. Corte ao meio e sirva.

6. Peixe assado com legumes



Ingredientes

filé de peixe branco (linguado, tilápia, pescada)



batatas



cenouras



abobrinha



azeite



limão



ervas frescas (manjericão, salsa, tomilho)



sal e pimenta a gosto



Modo de preparo



Pré-aqueça o forno a 200°C. Descasque e corte as batatas e as cenouras em cubos, e a abobrinha em rodelas.

Tempere o filé de peixe com sal, pimenta, suco de limão e ervas frescas. Em uma assadeira, coloque as batatas, as cenouras e a abobrinha temperadas com sal, pimenta e azeite.

Coloque o filé de peixe sobre os legumes na assadeira. Leve ao forno por cerca de 20-25 minutos, ou até que o peixe esteja cozido e os legumes estejam macios. Sirva quente.

